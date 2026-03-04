聽新聞
曾經的台北二輪戲院龍頭 東南亞戲院變身VR多元戲院迎新世代觀眾

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
歷史近一甲子的「東南亞戲院」，曾是台北二輪戲院的龍頭，去年1月熄燈，昨天再度開門迎來大批等著「看電影」的觀眾。記者陳宛茜／攝影
歷史近一甲子的「東南亞戲院」，曾是台北二輪戲院的龍頭，去年1月熄燈，昨天再度開門迎來大批等著「看電影」的觀眾。記者陳宛茜／攝影

歷史近一甲子的「東南亞戲院」，曾是台北二輪戲院的龍頭，去年1月熄燈，昨天再度開門迎來大批等著「看電影」的觀眾。不過，這次「影迷」看的不是大螢幕電影，而是得戴上頭盔觀賞的VR電影。位於東南亞戲院舊址的CLASSROOM昨開幕，瀚草文創將劇院中的五個影廳轉型為放映VR電影、舉辦live house、唱卡拉OK、表演脫口秀的多元展演空間，打造更適合新世代觀眾的新形態劇院。

瀚草文創曾成功打造恐怖片「紅衣小女孩」系列，以及「我們與惡的距離」、「火神的眼淚」等台劇。瀚草文創董事長湯昇榮表示，看好VR的潛力，翰草一直想找一個固定上映VR電影的劇院。新世代雖然可在家裡用手機、平板看串流，「但有時候你還是需要跟朋友一起看」，擁有多元空間的實體戲院有其必要。

即將都更的東南亞戲院，座椅、音響、販賣部等設備一應俱全，緊鄰台大、台師大台科大，是湯昇榮理想中「什麼都可以發生」的空間。瀚草和必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城合作，在戲院正式都更前，用至少一年的時間經營CLASSROOM，實驗戲院空間的未來可能。

「CLASSROOM(教室)」名字呼應所處的大學城區域。湯昇榮表示，這裡除了放映VR電影、也會繼續放映一般電影，還將舉辦讀劇、講座、新書發表會等活動，讓文化、教育與娛樂在同一個空間交會，開啟更多跨界與創新的機會。

CLASSROOM與聯合數位文創的「Fun VR劇院」合作，20日起推出VR電影「VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗」。聯合數位文創董事長李彥甫表示，不同於一般轉播型態的演唱會，VR電影透過高解析立體影像與精準收音技術，讓觀眾戴上VR頭盔後彷彿站在舞台最前排，與三位聲優歌手東山奈央、小林愛香、南條愛乃零距離推活、應援。

「Fun VR劇院」在CLASSROOM包下一個擁有40個座位的影廳，比照傳統電影院模式拍片、上片VR電影。李彥甫表示，第一波先推三位日本聲優，接下來還將推出國際藝術VR電影、台灣原創VR作品，期望透過劇院的實際操作，「讓VR科技在展演領域再往前走一步」。

台北公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用。記者黃義書／攝影
台北公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用。記者黃義書／攝影

在瀚草文創、必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城等橫跨影視、音樂、展演與映演領域的專業團隊攜手合作，翻轉了戲院空間，注入嶄新意義，共同打造新型態文化展演空間CLASSROOM。記者黃義書／攝影
在瀚草文創、必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城等橫跨影視、音樂、展演與映演領域的專業團隊攜手合作，翻轉了戲院空間，注入嶄新意義，共同打造新型態文化展演空間CLASSROOM。記者黃義書／攝影

CLASSROOM顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用，有沉浸視界VR。記者黃義書／攝影
CLASSROOM顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用，有沉浸視界VR。記者黃義書／攝影

位於東南亞戲院舊址的CLASSROOM昨開幕，瀚草文創將劇院中的五個影廳轉型為放映VR電影、舉辦live house、唱卡拉OK、表演脫口秀的多元展演空間，保留原有的販賣部。記者陳宛茜／攝影
位於東南亞戲院舊址的CLASSROOM昨開幕，瀚草文創將劇院中的五個影廳轉型為放映VR電影、舉辦live house、唱卡拉OK、表演脫口秀的多元展演空間，保留原有的販賣部。記者陳宛茜／攝影

東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間CLASSROOM。顛覆了電影院空間，可以舉辦演唱會。記者黃義書／攝影
東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間CLASSROOM。顛覆了電影院空間，可以舉辦演唱會。記者黃義書／攝影

公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，可以是大型KTV，與朋友一起在大螢幕下歡唱。記者黃義書／攝影
公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，可以是大型KTV，與朋友一起在大螢幕下歡唱。記者黃義書／攝影

