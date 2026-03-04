婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

林禹宏曾任新光醫院婦產科主任、不孕症中心主任，2018年罹患白血病，當時他五十二歲，經歷化學治療及骨髓幹細胞移植，一度獲得緩解，但肺部併發症造成呼吸衰竭，曾接受肺臟移植。他將這段經歷匯聚成「二次重生」，出書稿費捐給「器官捐贈移植登錄中心」，告訴所有正在與癌症搏鬥的人：「活著，就有希望。」

林禹宏去年十月二度移植左肺，期間因感染多次進出醫院，Remo Lin在臉書表示，「加護與普通病房的來回成了日常。不斷經歷把爸爸從死神手上拉回，好幾次面臨要失去他的時刻。」歷經多次病危，林禹宏不幸於三月三日下午五時廿分辭世。

許多人在Remo Lin的臉書寫下對林禹宏的紀念與哀悼，不孕症權威、國泰婦產科主治醫師賴宗炫留言「林主任RIP」，有人欽佩他的抗癌勇氣：「林主任，你一直是我最欽佩的生命鬥士，一路好走。R.I.P.」、「禹宏醫師 一路好走，功德圓滿! RIP」、「我會一直記得您。」

還有過去的病人表示不捨，「我們家人聽到這消息也十分難過，謝謝當年親手接生了我們家弟弟，非常感謝當年林醫生溫柔地迎接新生命。」．「知道您走了很難過，您是很優秀的醫師，曾經給您手術，還親自打電話來問候我」

以下是Remo Lin臉書全文：

當你們看到這段影片時，我的父親林禹宏醫師已經在5:20離開人世，這是他最後的浪漫。

他的一生都奉獻給了醫界與家庭，幾乎沒有額外的社交。從小，他總是早起為我們準備早餐，白天處理產婦或不孕症的繁重工作，下班前也總會打電話回家；飯後除了陪我們看電視，就是繼續鑽研醫學領域。

在父親五十多歲、事業最輝煌之際，他罹患了血癌。接踵而來的是大多數人一輩子都難以想像的艱辛療程，化療、我捐贈給父親的骨髓與幹細胞、葉克膜、兩次的肺臟移植，中間還有無數次的加護病房與急救。但他堅持下去的動力，就是希望能多參與我們的生活——對他而言，這些平凡的日常就是最大的幸福。我與爸爸的關係很特別，我們常坐在一起，不一定會聊天，但只要待在同一個空間，就能感受到彼此都在身邊的安心感。

在化療失敗後，當我準備捐贈骨髓與幹細胞給父親時，有天晚上他問我：「為什麼是我？」那時我答不出來。直到幾年後的現在，在他經歷了第二次肺臟移植後，我終於找到了答案。因為他就是上天派來的天使，他完成了身為醫師的使命，並將正確的價值觀傳遞給我們。當功德圓滿，就是他回歸天家的時候，而我們會延續他的精神，用我們的方式繼續幫助他人。

失去父親，是我第一次體會到椎心刺骨的感受。我很愛他，他就像我最好的朋友，一個我可以完全信任、絕不會背叛我的知音。我多麼希望他能再陪我走過下一個十年，因為我知道未來的十年、二十年我會創造很多精彩的事物，而我最想分享的對象就是他。但在最後，看著他全身各項機能相繼出錯，我知道該是放手的時候了，這才預錄了這段影片。

爸爸，我知道未來我必須習慣並學會用另一種方式，與你分享我的喜怒哀樂。謝謝這近三十年來，你用這種方式陪伴我長大，在未來我會把記憶裡你的模樣一起帶著去看遍各處。看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。

這一次，我們要說再見了，但我們終將以其他的形式再度相遇。

Remo Lin臉書：

https://www.facebook.com/share/v/18L3hdUFrq/?mibextid=wwXIfr