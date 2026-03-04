深夜11時34分台南再發生地震規模4.5 最大震度4級

產後脹奶、乳房腫痛是不少媽媽常見困擾，坊間還流傳以「高麗菜敷奶」緩解不適的方法。對此，婦產科醫師蘇怡寧發文說明，高麗菜外敷確實有歷史背景與部分研究支持，但關鍵其實在於「冷敷」，不必過度神化。

2026-03-03 21:47