聽新聞
0:00 / 0:00

深夜11時34分台南再發生地震規模4.5 最大震度4級

聯合新聞網／ 綜合報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第18號顯著有感地震報告，昨天深夜11時34分，在台南市政府東北方 38.6 公里 ，位於台南市楠西區，發生芮氏規模4.5地震，地震深度8.5公里。

各地震度級：

台南市地區最大震度 4級

嘉義縣地區最大震度 2級

高雄市地區最大震度 2級

嘉義市地區最大震度 1級

雲林縣地區最大震度 1級

屏東縣地區最大震度 1級

台東縣地區最大震度 1級

南投縣地區最大震度 1級

彰化縣地區最大震度 1級

花蓮縣地區最大震度 1級

相關新聞

地牛翻身！南部發生5.0強震 台南、嘉義最大震度4級

今晚上7時52分，南部發生規模5.0地震，震央位置在台南楠西區，地震深度5.9公里。台南、嘉義最大震度4級、高雄、嘉義市2級。台南、南投、彰化、澎湖、雲林、台中2級，台東、屏東、南投市、花蓮、高雄、苗栗1級。

深夜11時34分台南再發生地震規模4.5 最大震度4級

中央氣象署發布第18號顯著有感地震報告，昨天深夜11時34分，在台南市政府東北方 38.6 公里 ，位於台南市楠西區，發生芮氏規模4.5地震，地震深度8.5公里。

台南人晚間手機響起國家級警報 震央在楠西規模5.0明顯搖晃

今晚7時52分，台南市一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報指出「地震速報，03/03 19：52左右，南部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難：趴下、掩護、穩住」，據中央氣象屬地震報告，震央位於台南市楠西區，芮氏規模5.0，最大震度為4級。

產後乳房腫痛敷高麗菜可緩解？ 醫曝關鍵原因：確實是有效

產後脹奶、乳房腫痛是不少媽媽常見困擾，坊間還流傳以「高麗菜敷奶」緩解不適的方法。對此，婦產科醫師蘇怡寧發文說明，高麗菜外敷確實有歷史背景與部分研究支持，但關鍵其實在於「冷敷」，不必過度神化。

美伊戰爭持續 觀光署：經杜拜轉機尚有旅行團約千人

美伊戰爭持續，鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼等，於3月1日調整為「橙色」(避免前往)，今(3)日再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），觀光署籲請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

討厭香菜先別急著挑掉 醫師曝對身體3益處：天然重金屬清道夫

香菜有人愛也有人討厭，近年來還不斷出現各種香菜口味的零食或料理，掀起不少話題。不過有醫師指出，香菜能清除體內重金屬，還能夠抗氧化並降低發炎反應、幫助腸道消化機能，好處不少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。