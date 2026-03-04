聽新聞
深夜11時34分台南再發生地震規模4.5 最大震度4級
中央氣象署發布第18號顯著有感地震報告，昨天深夜11時34分，在台南市政府東北方 38.6 公里 ，位於台南市楠西區，發生芮氏規模4.5地震，地震深度8.5公里。
各地震度級：
台南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
台東縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
花蓮縣地區最大震度 1級
