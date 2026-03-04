聽新聞
吳映潔未婚當媽滿一年 「會為自己選擇負責」

聯合報／ 記者陳慧貞／台北報導
鬼鬼吳映潔當了媽媽後，只想專心顧小孩及工作。圖／聯合報系資料照片
鬼鬼吳映潔當了媽媽後，只想專心顧小孩及工作。圖／聯合報系資料照片

現代人結婚生子不再是必經之路，婚姻、生育觀念已從刻板傳統要求轉變為個人選擇題，演藝圈尤其多，不少女星選擇當單身媽媽，像是「鬼鬼」吳映潔、主持人海裕芬，從懷孕、生產、育兒一路獨自完成，儘管沒結婚、沒另一半，也能勇敢堅強獨立養育孩子成長。

吳映潔去年初無預警宣布自己懷孕生女的消息，她明確表示自己未結婚、單身，對自己的選擇負責，未來會以「既是媽媽也是爸爸」的身分，陪女兒長大。如今女兒滿一歲了，她日前透過社群發文吐露心聲，直言「有了小孩，真的是我再陪她長大一次，才知道原來我是這樣長大的」。

有了女兒，吳映潔體會到太多不同的感受和刺激，喜歡與女兒在一起的時刻，「有一個自己的小孩真的很幸福」，女兒還太小，她向女兒承諾會好好努力工作。

海裕芬過去一直想當媽，曾直言「沒有另一半也要生」，四年前，她以四十五歲高齡宣布懷孕，同年底產下女兒，她坦白因懷孕、生產，導致工作減少而有經濟壓力，也曾動念想擺攤增加收入，後來發現其實孩子帶財，原本憂心的事，一一都會迎刃而解，只要應對單親生活的種種挑戰，同時享受育兒樂。

