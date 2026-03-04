新聞眼／婚姻與生子脫勾 展現多元社會

傳統婚育制度僵化，讓許多年輕世代裹足不前，不想身陷婚姻的泥淖，而這也是導致少子化國安問題的主因之一。托育政策與催生聯盟提出非婚生育的觀點，讓婚姻與生育等人生兩件大事不用綁在一起，或許短時間內，仍無法挽救生育率急墜的態勢，卻能呈現多元社會活力。

年輕世代敢愛敢恨，但有些人在婚姻關口時，卻猶豫不決，不希望將婚姻與生育綁在一起，想要有孩子，卻不想跟另一半結婚，這對傳統華人社會來說，確實帶來不小衝擊。

歐美講個人主義，未婚生育不是離經叛道的行徑，而是個人的選擇，外界不會給予異色眼光。然而，華人社會相對保守，傳統家庭觀念較重，對於未婚生子的容忍度仍不高，但台灣同性婚姻實施多年，展現多元社會生命力，單身女子確實能夠擁有更多的自主選擇的權利，未婚生育也可能為人生選項之一。

再者，未婚生育也可能成為台灣脫離少子化困境的解方之一，但關鍵仍在經濟。

工時、薪資、住房政策等，均為影響年輕世代生育意願的關鍵，各界想方設法，盼「能多生一胎是一胎」，政府更應努力利用政策，讓房價更友善，薪資足以提升生活品質，才能增進年輕世代生育意願。