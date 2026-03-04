聽新聞
「沒另一半也能生育」　不孕症權威促通過人工生殖法

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
不孕症權威專家李茂盛表示，期盼立院本會期順利通過人工生殖法草案，讓單身女性也能接受人工生殖。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
不孕症權威專家李茂盛表示，期盼立院本會期順利通過人工生殖法草案，讓單身女性也能接受人工生殖。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

「未婚生育也是一種人生選擇。」不孕症權威專家李茂盛表示，現行法令及社會氛圍，對於未婚生育者仍有所不足及批判，期盼立院本會期順利通過人工生殖法草案，讓單身女性也能接受人工生殖，逐步扭轉「結了婚，才能生」傳統觀念。

李茂盛強調，一、二十年前，「婚前懷孕」被視為離經叛道之舉，但近幾年來，同意「先懷孕，再結婚」的父母愈來愈多。但對於只想要孩子，卻不願被婚姻綁手綁腳的單身女性，接受度仍不高，「這應該還有一段很長的路要走。」

李茂盛指出，門診常有單身女性詢問「借精」、「人工生殖」等細節，認為自身經濟狀況不錯，即使沒有另一半，也有能力好好撫育下一代，但受限於現行法令，醫師也愛莫能助。如果人工生殖法草案能夠三讀通過，單身女性也能接受人工生殖，從這一步邁進，相信社會大眾能逐步接受未婚生育。

台灣女人連線理事長林綠紅表示，部分台灣女性並非不願生育小孩，而是不希望被婚姻文化、婆媳姻親關係所束縛，確實有群願意生育的單身女性，但受「人工生殖法」限制，無法生育兒女。

馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照表示，法國非婚生子占比幾乎等同於婚姻生子，確實提高總生育率，相較之下，華人社會仍較保守，但隨著時代改變，社會風氣也會跟著改變，希望政府可以鬆綁相關法規，讓未在婚姻狀態下的女性也得獲得人工生殖補助。再者，整體社會對於未婚生子的接受度可以愈來愈高，就如同先前的同性婚姻一樣，展現多元社會的生命力。

