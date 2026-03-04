聽新聞
衛福部：現行制度對婚生、非婚生無差別待遇

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣制度將婚姻與生子連結，但近年來有愈來愈多的女性選擇孩子而不一定要踏入婚姻。示意圖。記者林伯東／攝影

非婚生育比率較高國家，生育率也較高，托育與就業政策催生名聯盟直指，現行婚育制度僵化，盼保障非婚生育伴侶及其子女相關權益。專家表示，我國社福制度多以雙親家庭為單位，導致單親女性育兒須靠孩子的生父財務支持或原生家庭後援，但來源不穩，盼政府正視單親家庭經濟困境。

如何保障未婚生育者的權益？衛福部社家署署長周道君指出，在現行育兒津貼、托育補助等制度中，不論婚生、非婚生、已離婚子女照顧者均可請領，隔代教養的祖父母也可經申請書委託領取，並無差別待遇。依照民法，如無婚姻關係，欲成為伴侶、生育兒女、共同撫養者，子女生父可經「民法」領養程序，成為其父親。

至於是否提高未婚生育者的相關補助、津貼額度，甚至高於一般生育子女的夫妻，周道君表示，國科會一項研究顯示，東亞社會風氣仍傾向「先婚後育」，如真提高了未婚生育者的福利，則可能讓外界聯想「變相懲罰婚姻」，這部分必須應先進行廣泛的社會溝通。

托育與就業政策催生聯盟召集人王兆慶認為，目前非婚伴侶的育兒資源近似法定夫妻，建議加強獨自育兒的單親女性的福利措施，例如，調整育嬰留停時間計算方式，現行父母各六個月，可改為以孩子為單位計算，即單親媽媽可獲十二個月育嬰留停，雙親父母則可自行分配天數；另建議考量育兒人手，讓單親母親擁有公共托嬰中心優先抽籤權利。

周道君強調，應優先思考非婚生育伴侶於教養過程中可能遇到哪些障礙，以及在現行社福制度中，有哪些地方因沒有結婚而相對不利，設法解套突破，讓非婚生育者受到同樣的福利待遇。

