健康你我他／春光明媚踏青去 溫柔持久的運動

聯合報／ 文／劉秀芳（高市三民）
踏青與輕食雙軌進行減重。圖／劉秀芳提供
踏青與輕食雙軌進行減重。圖／劉秀芳提供

過年期間大魚大肉、零嘴甜點樣樣來，胖上兩、三公斤似乎成了「年節附贈禮」。原本覺得減重太辛苦，想少吃一點、多動一些就好，偏偏親族聚餐一攤接著一攤，加上自己嘴饞難耐，年一過褲帶明顯變緊，臉頰也圓潤了。照鏡子時，對這樣的自己都生厭。好，那就好好減重吧。

「陽春召我以煙景，大塊假我以文章。」年節過後，正是春光明媚好時節。與其窩在家裡當沙發馬鈴薯，讓觸手可及的零食一口接一口，不如走出門踏青去。這不只是賞景，更是一種溫柔而持久的運動

只備一壺白開水，外加蘋果與芭樂含糖量較低的水果，不管是沿著河濱或公園小徑慢慢行走，不知不覺間就會走上萬步，渴了喝水，餓了咬一口清甜爽脆的水果。身體在律動，卡路里便在輕鬆之中悄然消耗。

除了增加活動量，調整三餐更是關鍵。過年期間外食頻繁，油鹽偏重，年後便回歸自煮生活。以「彩虹蔬食」為原則，紅黃綠白紫輪番上陣，兼顧植化素與纖維質；尤其蛋白質的攝取不可忽略，以雞胸肉、豆腐與雞蛋作為主要來源，幫助維持肌肉量與飽足感。烹調方式以蒸、煮、燙為主，少油少鹽，減少負擔卻不失滋味。

年假結束不過數日，體重已悄悄減去半公斤。數字雖小，卻是一份踏實的鼓勵。相信只要持之以恆，找回年前的體態並非難事。

