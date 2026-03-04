精準治療：量身打造的抗癌新時代

剛退休的王大哥在健康檢查中，意外發現肝臟長了約8公分大的肝內膽管癌。由於腫瘤過大且侵犯血管，只能先接受化學治療合併免疫治療，期待腫瘤縮小後再手術。不料，短暫穩定後腫瘤再度長大，建議進行腫瘤基因檢測，希望能找出可作為治療標的基因。

檢測結果發現，腫瘤帶有HER2基因變異，隨後改用新型標靶治療，藥物集中攻擊癌細胞，腫瘤明顯縮小，最終順利完成手術切除。術後多年未見復發，顯示找對治療目標，確實可能改寫治療走向。

治療前 了解基因與腫瘤特性

這個案例即是「癌症精準治療」。因為癌細胞具有異質性，也就是每位病人的癌症都有不同的基因密碼與生物特徵；即使同樣是肝癌，對同一種藥物的反應也可能差異甚大，甚至同一病人體內的不同病灶，表現也不盡相同。因此精準治療的核心概念，就是先透過檢測了解基因與腫瘤特性，再選擇最適合個人的治療方式，而非所有人都適用同一套方法。

一旦發現腫瘤具有適合特定藥物治療的「靶」，那麼相對應的標靶藥物作用將較具針對性，達到較佳的治療效果，對正常組織的傷害也相對較輕。更重要的是，透過基因檢測找到合適的標靶藥物，等於多了一項治療武器，在既有療法之外爭取更多時間，為延長存活與改善生活品質帶來希望。

多溝通 選擇最合適的抗癌路

不過，精準治療在現實中仍面臨不少挑戰，並非人人都能受益。有些腫瘤找不到明確可治療的基因變異，或即使檢測出多項突變，也可能暫時還沒有相對應的藥物可用；由於癌細胞具有異質性，並非所有的腫瘤都能被單一藥物殺盡，因此，若帶有抗藥性的腫瘤仍會存活並造成疾病惡化。此外，基因檢測與標靶藥物多屬自費，費用動輒數萬至數十萬元，對部分家庭是一大負擔。

癌症精準治療逐步普及，確實為晚期癌症患者帶來更多希望。現階段多數癌症治療仍以化療為基礎，再依腫瘤特性搭配免疫或標靶治療，成為實務上常見且穩健的策略。

面對快速演進的癌症醫學，病人與家屬最重要的，是與醫療團隊充分溝通，善用現有治療工具，共同選擇一條最合適、也最安心的抗癌之路。