人少事雜 學者：社工業務應簡化

社工長期人力不足，第一線人員感嘆，薪資偏低、流動率高，一人身兼多職已成常態，期盼政府減輕工作負擔，並建立心理支持管道「接住」社工。學者建議，應將社工業務「化繁為簡」，否則人力不斷流動、服務難以延續，恐形成惡性循環。

主要服務思覺失調症、躁鬱症等精神障礙個案的社工ＹＯ坦言，第一線工作壓力不小，除要面對個案因長期脫離社會導致的情緒起伏，還得處理跌倒、身體不適或情緒失控等突發。再者家屬期待機構能解決所有問題，易有溝通落差，且工作之餘還要兼顧大量紀錄、評鑑準備等，文書壓力沉重。

「人手不足是業界常態。」ＹＯ感嘆社工流動率大，工作量加劇，她期望政府提高補助與人事費標準，讓機構有能力留住專業人力，並簡化重複性行政流程與核銷程序，把時間還給第一線服務。此外，ＹＯ也盼政府能建立第一線人員心理支持機制，如定期督導、紓壓課程或專業諮商補助，讓社工在照顧他人的同時，也能被好好接住。

玄奘大學社工系副主任趙美盈指出，社工需跨網絡合作，若環節卡關，服務推進受阻，壓力與無力感隨之而來。以保護性兒童個案為例，需要安置時卻沒床位，社工愛莫能助，處理高危機個案也常被個案情緒勒索，離職人員難以銜接，形成惡性循環。

趙美盈直言，社工起薪約三萬九千元，年資每年僅加薪一千元，七年即達薪資天花板，除非考取證照才能多加四千元，但考取者少。與心理師、律師等專業相比，薪資差距明顯，造成「薪水酸、心裡更酸」。

她也指出，社工專業往往未獲重視，日常需處理大量行政與協調事務，包括中央與地方會議、督導與協商會議，以及教育訓練與定期評鑑考核，繁複工作幾乎成為噩夢。她建議政府全面檢視制度，將業務「化繁為簡」，回歸專業核心與工作本質。