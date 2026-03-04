社安求才 桃園、台中強化社工進用率

近年脆弱家庭與保護性個案增加，各縣市面臨嚴峻「社工荒」。桃園社安網專業人力編制雖逐年提高，但進用率連四年下滑，從百分之九十一降至去年僅百分之八十點一，缺一三六人；台中從二○二二年自百分之九十三降至去年百分之八十六點五二，缺一一四人。兩市均表示將優化社工的工作環境、改善條件、強化專業培訓與留才。

桃園市人口突破二百三十五萬人，為六都中成長最快城市，社會問題亦隨之增加。去年脆弱家庭通報一萬四百八十九件，增加四百○一件、年增百分之四；保護性個案四萬五千四百一十八件，增加三三五一件、年增百分之八；精神疾病與自殺防治六七三九案，增加一○二七案、年增百分之十八。

然而，社安網專業人力雖逐年擴編，進用率卻連年下滑，從二○二二年百分之九十一降至去年的百分之八十點一；編制六八三人、實際僅五四七人，缺口達一三六人。

桃園市社會局社工科長劉泰良表示，桃園社工留任率高，離職多因家庭因素或生涯規畫有關，也有家人擔心工作辛勞、風險高而不支持，導致人才流失。

為提升進用與留才，市府推動多項措施，包括市長已授權社會局直接決行社安網人力聘用，加速補實；其次是薪資激勵，將考核後提階加薪比例由百分之五十提高至百分之七十五；並向中央爭取調高風險工作費，同時增設行政助理分擔庶務，讓社工專注家庭訪視等專業工作。

此外，社會局除持續優化社工工作環境，為擴充人力來源，市府也與全台各大專院校社工系建立招募管道，主動前往校園徵才，鼓勵設籍桃園的畢業生回鄉服務。

台中市人口突破二百八十六萬，躍升全台第二大城。去年脆弱家庭通報一萬八百八十八件，較前年增加四九八件，增幅百分之四；保護性案件三萬九二二八件，增加四五○二件、增幅百分之十三。

社安網專業人力需求逐年提高，但進用率下滑。二○二二年需求五二二人、進用四八七人，進用率百分之九十三；去年八四六人、進用七三二人，進用率僅剩百分之八十六點五二。

中市社會局表示，社工就業市場選擇多元，進用率下滑主要因整體需求人數逐年上升，且在職人員考取公職或調動等。將從育才、選才、留才三面向強化進用率，包括持續徵才、與中部大專合作培育人才，並完善督導及社工支持系統，提供專業訓練及心理支持系統。