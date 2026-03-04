聽新聞
0:00 / 0:00

社安求才 桃園、台中強化社工進用率

聯合報／ 記者朱冠諭余采瀅／連線報導

近年脆弱家庭與保護性個案增加，各縣市面臨嚴峻「社工荒」。桃園社安網專業人力編制雖逐年提高，但進用率連四年下滑，從百分之九十一降至去年僅百分之八十點一，缺一三六人；台中從二○二二年自百分之九十三降至去年百分之八十六點五二，缺一一四人。兩市均表示將優化社工的工作環境、改善條件、強化專業培訓與留才。

桃園市人口突破二百三十五萬人，為六都中成長最快城市，社會問題亦隨之增加。去年脆弱家庭通報一萬四百八十九件，增加四百○一件、年增百分之四；保護性個案四萬五千四百一十八件，增加三三五一件、年增百分之八；精神疾病與自殺防治六七三九案，增加一○二七案、年增百分之十八。

然而，社安網專業人力雖逐年擴編，進用率卻連年下滑，從二○二二年百分之九十一降至去年的百分之八十點一；編制六八三人、實際僅五四七人，缺口達一三六人。

桃園市社會局社工科長劉泰良表示，桃園社工留任率高，離職多因家庭因素或生涯規畫有關，也有家人擔心工作辛勞、風險高而不支持，導致人才流失。

為提升進用與留才，市府推動多項措施，包括市長已授權社會局直接決行社安網人力聘用，加速補實；其次是薪資激勵，將考核後提階加薪比例由百分之五十提高至百分之七十五；並向中央爭取調高風險工作費，同時增設行政助理分擔庶務，讓社工專注家庭訪視等專業工作。

此外，社會局除持續優化社工工作環境，為擴充人力來源，市府也與全台各大專院校社工系建立招募管道，主動前往校園徵才，鼓勵設籍桃園的畢業生回鄉服務。

台中市人口突破二百八十六萬，躍升全台第二大城。去年脆弱家庭通報一萬八百八十八件，較前年增加四九八件，增幅百分之四；保護性案件三萬九二二八件，增加四五○二件、增幅百分之十三。

社安網專業人力需求逐年提高，但進用率下滑。二○二二年需求五二二人、進用四八七人，進用率百分之九十三；去年八四六人、進用七三二人，進用率僅剩百分之八十六點五二。

中市社會局表示，社工就業市場選擇多元，進用率下滑主要因整體需求人數逐年上升，且在職人員考取公職或調動等。將從育才、選才、留才三面向強化進用率，包括持續徵才、與中部大專合作培育人才，並完善督導及社工支持系統，提供專業訓練及心理支持系統。

桃園 精神疾病 社會局

延伸閱讀

弱勢長輩裝假牙申請數低 北市社會局擬強化宣導

擴大禁菸 違規吸菸 中市、桃園取締不彰

長照隱憂…年輕輩意願低 照服員大缺

高虹安拍板！竹市啟動「3年3階段」 調降國小班級至28人

相關新聞

地牛翻身！南部發生5.0強震 台南、嘉義最大震度4級

今晚上7時52分，南部發生規模5.0地震，震央位置在台南楠西區，地震深度5.9公里。台南、嘉義最大震度4級、高雄、嘉義市2級。台南、南投、彰化、澎湖、雲林、台中2級，台東、屏東、南投市、花蓮、高雄、苗栗1級。

深夜11時34分台南再發生地震規模4.5 最大震度4級

中央氣象署發布第18號顯著有感地震報告，昨天深夜11時34分，在台南市政府東北方 38.6 公里 ，位於台南市楠西區，發生芮氏規模4.5地震，地震深度8.5公里。

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

產後乳房腫痛敷高麗菜可緩解？ 醫曝關鍵原因：確實是有效

產後脹奶、乳房腫痛是不少媽媽常見困擾，坊間還流傳以「高麗菜敷奶」緩解不適的方法。對此，婦產科醫師蘇怡寧發文說明，高麗菜外敷確實有歷史背景與部分研究支持，但關鍵其實在於「冷敷」，不必過度神化。

美伊戰爭持續 觀光署：經杜拜轉機尚有旅行團約千人

美伊戰爭持續，鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼等，於3月1日調整為「橙色」(避免前往)，今(3)日再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），觀光署籲請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

討厭香菜先別急著挑掉 醫師曝對身體3益處：天然重金屬清道夫

香菜有人愛也有人討厭，近年來還不斷出現各種香菜口味的零食或料理，掀起不少話題。不過有醫師指出，香菜能清除體內重金屬，還能夠抗氧化並降低發炎反應、幫助腸道消化機能，好處不少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。