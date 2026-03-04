聽新聞
血壓降不下 睡眠呼吸中止症作祟

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
睡眠呼吸中止症如果忽視治療，恐增3倍中風機率。圖／123RF
睡眠呼吸中止症如果忽視治療，恐增3倍中風機率。圖／123RF

血壓長期降不下來的「頑固型高血壓」，即便調整飲食、運動、用藥也難以控制，可能隱藏其他病因。仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科主治醫師張正勳表示，一名40多歲身材微胖、有高血壓的男性，夜晚打呼、白日精神渙散，導致工作效率低，經安排睡眠檢測，發現問題源頭竟是「阻塞性睡眠呼吸中止症」（OSA）。

張正勳分享，該名男性即使每日服用降血壓藥，收縮壓仍常飆破160mmHg。進行睡眠檢測後，發現患有重度睡眠呼吸中止症，每小時呼吸中止次數竟高達60次以上，血氧濃度甚至一度掉到70%以下。經由減重、佩戴正壓呼吸器（CPAP）治療後，睡眠及血壓狀況逐漸改善。

高血壓位居國人10大死因第6位，是心血管疾病、腦中風等重大慢性病的共同危險因子。根據統計，重度睡眠呼吸中止症患者，罹患高血壓的風險是常人的3倍，若忽視治療，未來發生中風的機率更是常人的3至4倍。

張正勳說，睡眠呼吸中止症與高血壓相互影響，正常人在睡眠時，血壓會比白天降低10至20%，讓心血管系統獲得休息；但睡眠呼吸中止症患者的呼吸道阻塞，腦部會因缺氧發出警訊，刺激交感神經亢進並釋放大量激素，透過心跳加速、血管收縮的方式，強制人體驚醒。

「睡眠時呼吸暫停會引發缺氧，刺激交感神經導致血壓飆升。」張正勳表示，若以為睡眠呼吸中止症只是打呼睡不好，忽略治療的重要性，會使血管長期處在發炎狀態，久了硬化、失去彈性，進而形成難以控制的高血壓，甚至引發致死率極高的心血管疾病。

研究指出，頑固型高血壓患者中，高達7至8成合併睡眠呼吸中止症，兩者形成「缺氧、血壓升高、更缺氧」的惡性循環。針對這類型的患者，單靠藥物治療可能效果有限。正壓呼吸器是常見的輔助性長期治療選擇之一，也是國際睡眠醫學界公認的非侵入性療法首選，治療成功率高達95%。

中年男性、體重超標、脖子粗短、慢性病患者、抽菸及喝酒等，都是罹患睡眠呼吸中止症的高危險群。張正勳指出，可透過減重、戒菸酒、避免熬夜、規律運動等來減輕呼吸道阻塞症狀。大聲打鼾、晨間頭痛或白天過度嗜睡等嚴重者，建議盡速就醫檢測，諮詢專科醫師治療。

