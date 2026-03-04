聽新聞
遊黃石公園 一覽曠世奇觀
有行旅「黃石×大堤頓 國家公園絕美深度遊」，安排連續六晚入住黃石與大堤頓國家公園內，其中黃石國家公園橫跨美國懷俄明州、蒙大拿州和愛達荷州，是全球第一座國家公園，面積近九千平方公里，擁有老忠實間歇泉、大稜鏡泉、黃石峽谷等地熱與地貌奇觀；大堤頓國家公園則以堤頓山脈與鏡湖倒影著稱，蛇河、傑克遜湖與珍妃湖交織出寧靜秀麗的山湖景致。
有行旅「黃石×大堤頓 國家公園絕美深度遊」十一天八夜旅程，八月十二日至八月廿二日。一對一旅程說明會，報名請洽02-86433959、8643-3517，或上有行旅官網https://pse.is/8p72qu。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
