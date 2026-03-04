聽新聞
避春耕缺水 農田水利署：優先輪流灌溉 陸續啟用抗旱水井

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
去年11月起今新竹地區降雨偏少，而寶山及寶二水庫蓄水量已降至5成以下。記者郭政芬／攝影
統計全國近三個月降雨，新竹以南地區整體降雨量只有歷年同期平均值的一到兩成，導致河川流量驟減、農業水庫蓄水量下降，不少農民憂心，再這樣下去，農業灌溉恐鬧水荒。農業部農田水利署說，已啟動抗旱措施因應，目前優先實施輪流灌溉，也陸續啟用抗旱水井。

農水署指出，分析全國各灌區近三個月降雨情形，竹苗為歷年同期平均的百分之十、中彰投雲為百分之十一、嘉南高屏百分之十四，農業水情吃緊。且依據中央氣象署推估三月份的降雨仍會正常偏少，四月份預報也沒有明顯降雨訊號，未來一季降雨恐怕偏少，進一步影響農業灌溉。

農田水利署副署長陳衍源說，由於現在是整田期，稻作用水量較大，但從南到北普遍遇到缺水的狀況，現階段做法是錯開整田期，輪流灌溉，降低用水尖峰。他舉例，像新竹縣頭前溪流量少，高雄也有類似狀況，目前皆加強灌溉管理方式，調整成輪流灌溉。

他表示，農水署先前已盤點了抗旱水井，目前陸續啟用作為備用水源，也會找出地面水源來用。另也會視狀況跨系統調度，讓不同區域系統透過聯通管路到別區。

陳衍源說，台灣地區本來上半年就容易缺水，若春雨慢來，水情就陷入緊繃，但目前來看，應不至於發生像二○一○到二○一一年間的百年大旱，近期也下了些雨，將持續觀察這波降雨。

農業 新竹 流量 農業部

