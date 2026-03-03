水情緊張！寶二、曾文水庫蓄水率僅4成 多地實施人工增雨

今年冬季西半部降雨不佳，創下自一九五一年有紀錄以來最少的紀錄，連帶影響水情。經濟部水利署表示，目前水情最緊的是新竹地區，因為頭前溪川流水量持續下降，又適逢農業春耕整田灌溉用水需求增加，寶山及寶二水庫蓄水呈現下降趨勢，水情燈號已轉為綠燈。

為此，水利署昨趁華南雲雨區東移，在新竹以南各水庫集水區實施人工增雨，曾文水庫、南化水庫昨分別降下四十、卅毫米雨量，寶二水庫也增加一成降雨，挹注水庫水源。

根據氣象署統計，今年冬季雨量僅一五八點四毫米，約氣候值二六○點六毫米的六成，其中西半部降雨僅廿四點三毫米，僅約氣候值一四三點七毫米的一成七，創下自一九五一年有紀錄以來最少的紀錄。預估春季隨著反聖嬰現象減弱，氣溫正常偏高、雨量偏少，整體仍是偏乾的趨勢。

依據水利署網站，中南部近期各水庫蓄水率，都比去年同期低，以新竹寶二水庫為例，目前為四成，去年同期為七成七；台南曾文水庫目前為四成，去年同期為八成。

水利署北區水資源分署副分署長郭耀程指出，去年整體水情良好，石門水庫、寶二水庫至去年底均接近滿庫，但去年十二月起降雨偏少，以新竹為例，今年一、二月降雨量僅歷年平均數二成，頭前溪水量大幅減少。

北水分署統計，寶山、寶二水庫合計蓄水量一五三七萬噸，蓄水率約近四成，較近五年同期減少約三成，昨天趁第二波春雨，上午施放廿五顆五百公尺高空焰彈，增加集水區降雨。

日月潭水庫蓄水率二月中下旬一度跌破七成，水位下探至七四三點三九公尺；近日中部降雨，水位昨下午五時回升至七四四公尺，水情稍有起色，但知名「九蛙疊像」仍全都露。

南台灣旱象日益嚴重，不少人憂心今年水情。水利署南水分署觀測，截至昨下午三時，曾文水庫上游累積降雨四十二點四毫米，蓄水率百分之四十點二一；南化水庫上游累積降雨卅點六毫米，有效蓄水量四一八九萬立方米，蓄水率百分之四十九點一五；目前供水正常，但須落實節約用水。

另外，高雄市沒有水庫，每日用水量上看一六○萬噸，七成仰賴高屏溪，因高屏溪水位降低，元月一日起甲仙攔河堰已經停止越域引水至台南南化水庫，自來水公司啟動伏流水支應大高雄用水。

水利署指，今年枯水期水情雖較去年嚴峻，但一期稻作仍可輪流供灌。整體水情尚未達到危機等級，距離過去百年大旱仍有差距，未來將持續每一至兩周滾動檢討水情。