康軒跨界蓋養生村 落腳新竹後年營運

辦學超過卅年的康軒文教集團，昨於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，由產官學界見證新竹養生住宅發展的里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫一七一戶住宅單元，預計於二○二八年營運。

高虹安表示，新竹是一座融合科技、人文與綠意的幸福城市，交通便利，醫療量能完整，非常適合樂齡族群安心長期生活。市府團隊近三年來推動老幼共好、幸福友善，在人口結構快速高齡化的趨勢下，優質的樂齡居住環境將成為城市競爭力的重要指標。樂見民間企業投入樂齡住宅，共同為高齡社會建立安心的生活選擇。

康軒文教集團董事長李萬吉指出，台灣已邁入超高齡社會，如何讓健康長者可以住得安心、活得自在、有尊嚴，是企業對社會的重要責任。

康軒樂活居落腳大學城生活圈，鄰近清大與陽明交大，具備綠地與人文氛圍，也串聯完整醫療與交通網絡。

康軒文教集團秉持SDGs永續發展理念與精神，此次跨域興建養生村，建築融合現代與日式元素，規畫一七一戶住宅單元，全區優於通用設計與適齡化規畫，並由專業護理、社工與生活團隊提供全天候支持，結合集團資源，規畫多元樂齡活動與學習體驗。

養生村預計在二○二八年正式營運，盼為長者打造充滿生命力的住所，慢慢完成屬於自己第二人生的夢想清單。