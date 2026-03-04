用電數據異常 智慧電表可示警

高雄逾十二萬名獨居長者，列冊人數僅四千餘人，市府雖提供緊急救援連線裝置，但普及率不高，民代建議市府協調台電優先在獨居長者家中裝設智慧電表，一旦住戶用電量異常，親友可透過台電App及時掌握與關懷，高市社會局指三月起在那瑪夏區依獨居長者意願試辦裝設，將評估導入獨老關懷可行性。

台電表示，截至去年底，台電已經裝置四一○萬具智慧電表，App下載超過三五○萬人次，系統會透過智慧電表蒐集分析用戶近一個月約三千筆用電數據，導出用電習慣模型，與用戶每日用電頻率與使用時段進行比較，並依差異程度以綠、藍、黃、紅四種燈號呈現評估結果，用電作息指標功能每晚十一時更新，用戶可藉以判斷是否有異常情況。

台電指出，若家中長輩早晨有使用電器習慣，某天卻沒有用電紀錄，系統就會標示「異於平常」紅色燈號；長者也可透過電號授權功能與家人透過台電App共享用電作息指標資訊。

台電表示，雖然資訊並非即時，卻是將用電數據變成守護的訊號，可以減輕居家關懷訪視的人力負擔，也可更有效配置高齡化的社福資源。

高雄市議員鄭孟洳說，全球陸續發展智慧電表，日本札幌最先在長者家中安裝智慧電表結合長照，成功預防多起孤獨死案件；台電智慧電表裝設用戶無需自費，建議社會局協調台電優先在獨居長者家中設置。

台電指出，智慧電表設置原則以用電量較大且具節電潛力地區優先集中安裝，一般用戶如申請時間電價、再生能源併網設置家庭能源管理系統等需求時，也能配合換裝智慧電表，政府如有長照社會服務等需求，台電可協助評估優先納入安裝考量。

另外，中華郵政二○○八年起建立獨居長者關懷機制，列冊關懷獨居或生活不便住戶，郵務士日常投遞過程中，會特別留意這些住戶的生活動態，發現異狀即通報。

見信箱爆滿 郵務士回報

中華郵政投攬管理科長林芳躍說，郵務士對住戶習慣相當熟悉，長者連續兩三天未見身影或信箱爆滿，都是警訊，會先確認住戶情況、回報單位主管會同里長等查訪，必要時通報警消，曾有一名郵務士發現平日常坐在門口的長者兩天未見蹤影，屋內燈亮著，聯繫里長查看才發現長者倒臥廁所，及時送醫救回一命。也有郵務士投遞掛號信，按門鈴無人回應，卻聽見屋內傳來微弱敲擊聲，成功救援。