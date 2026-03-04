聽新聞
0:00 / 0:00

用電數據異常 智慧電表可示警

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺林海張策／連線報導
台電智慧電表每15分鐘透過網際網路回傳用電資料，能分析高齡者在家中行為模式，及早偵測用戶用電異常。圖／台電提供
台電智慧電表每15分鐘透過網際網路回傳用電資料，能分析高齡者在家中行為模式，及早偵測用戶用電異常。圖／台電提供

高雄逾十二萬名獨居長者，列冊人數僅四千餘人，市府雖提供緊急救援連線裝置，但普及率不高，民代建議市府協調台電優先在獨居長者家中裝設智慧電表，一旦住戶用電量異常，親友可透過台電App及時掌握與關懷，高市社會局指三月起在那瑪夏區依獨居長者意願試辦裝設，將評估導入獨老關懷可行性。

台電表示，截至去年底，台電已經裝置四一○萬具智慧電表，App下載超過三五○萬人次，系統會透過智慧電表蒐集分析用戶近一個月約三千筆用電數據，導出用電習慣模型，與用戶每日用電頻率與使用時段進行比較，並依差異程度以綠、藍、黃、紅四種燈號呈現評估結果，用電作息指標功能每晚十一時更新，用戶可藉以判斷是否有異常情況。

台電指出，若家中長輩早晨有使用電器習慣，某天卻沒有用電紀錄，系統就會標示「異於平常」紅色燈號；長者也可透過電號授權功能與家人透過台電App共享用電作息指標資訊。

台電表示，雖然資訊並非即時，卻是將用電數據變成守護的訊號，可以減輕居家關懷訪視的人力負擔，也可更有效配置高齡化的社福資源。

高雄市議員鄭孟洳說，全球陸續發展智慧電表，日本札幌最先在長者家中安裝智慧電表結合長照，成功預防多起孤獨死案件；台電智慧電表裝設用戶無需自費，建議社會局協調台電優先在獨居長者家中設置。

台電指出，智慧電表設置原則以用電量較大且具節電潛力地區優先集中安裝，一般用戶如申請時間電價、再生能源併網設置家庭能源管理系統等需求時，也能配合換裝智慧電表，政府如有長照社會服務等需求，台電可協助評估優先納入安裝考量。

另外，中華郵政二○○八年起建立獨居長者關懷機制，列冊關懷獨居或生活不便住戶，郵務士日常投遞過程中，會特別留意這些住戶的生活動態，發現異狀即通報。

見信箱爆滿 郵務士回報

中華郵政投攬管理科長林芳躍說，郵務士對住戶習慣相當熟悉，長者連續兩三天未見身影或信箱爆滿，都是警訊，會先確認住戶情況、回報單位主管會同里長等查訪，必要時通報警消，曾有一名郵務士發現平日常坐在門口的長者兩天未見蹤影，屋內燈亮著，聯繫里長查看才發現長者倒臥廁所，及時送醫救回一命。也有郵務士投遞掛號信，按門鈴無人回應，卻聽見屋內傳來微弱敲擊聲，成功救援。

住戶 社會局 用電

延伸閱讀

居服員送餐未見長輩成憾事 衛福部：依規定需面交並完成關懷記錄表

台電苦惱用電量倍增 謝國樑：回饋地方產業電力、電廠就非嫌惡設施

AI 效應…台電五年供電挑戰大 必須系統性檢討能源開發

供電挑戰 曾文生：用電增量 高達2.5倍

相關新聞

地牛翻身！南部發生5.0強震 台南、嘉義最大震度4級

今晚上7時52分，南部發生規模5.0地震，震央位置在台南楠西區，地震深度5.9公里。台南、嘉義最大震度4級、高雄、嘉義市2級。台南、南投、彰化、澎湖、雲林、台中2級，台東、屏東、南投市、花蓮、高雄、苗栗1級。

深夜11時34分台南再發生地震規模4.5 最大震度4級

中央氣象署發布第18號顯著有感地震報告，昨天深夜11時34分，在台南市政府東北方 38.6 公里 ，位於台南市楠西區，發生芮氏規模4.5地震，地震深度8.5公里。

婦產科名醫林禹宏辭世 兒臉書發文致敬：「你永遠是我一輩子的榜樣」

自2018年開始抗癌，歷經骨髓和肺臟移植的林禹宏醫師，三月三日下午五時廿分離開人世，他的兒子Remo Lin在臉書公布這個消息，也向父親致敬。他說父親是他最好的朋友，告訴爸爸，「看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。」

產後乳房腫痛敷高麗菜可緩解？ 醫曝關鍵原因：確實是有效

產後脹奶、乳房腫痛是不少媽媽常見困擾，坊間還流傳以「高麗菜敷奶」緩解不適的方法。對此，婦產科醫師蘇怡寧發文說明，高麗菜外敷確實有歷史背景與部分研究支持，但關鍵其實在於「冷敷」，不必過度神化。

美伊戰爭持續 觀光署：經杜拜轉機尚有旅行團約千人

美伊戰爭持續，鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼等，於3月1日調整為「橙色」(避免前往)，今(3)日再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），觀光署籲請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

討厭香菜先別急著挑掉 醫師曝對身體3益處：天然重金屬清道夫

香菜有人愛也有人討厭，近年來還不斷出現各種香菜口味的零食或料理，掀起不少話題。不過有醫師指出，香菜能清除體內重金屬，還能夠抗氧化並降低發炎反應、幫助腸道消化機能，好處不少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。