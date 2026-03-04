習慣等門的長輩未出現...送餐志工機警救人

高齡化加劇，獨居長者安全問題受關注。新北牡丹心社區發展協會理事長陳專森認為，送餐服務不僅提供三餐，也兼具社區安全網第一線守望角色。但也有居服員表示，因有時間壓力，光靠送餐要抓住救援先機仍有困難，須搭配電話問安等，多管齊下。

陳專森說，協會志工每個用餐時段約送廿份，須做到細心與守望，居服員受過專業訓練、有證照，更該具備敏感度與能力。多數長者會在固定時間等候取餐，有事外出會事先告知，甚至提供鑰匙讓志工進入。

若送晚餐發現獨老中午未取餐，先打電話確認，必要時敲門查看；聯絡不上就通報里長或轉介單位追蹤。曾有一名獨居長者平日都在門口等餐，某日卻未現身也未告知外出，志工發現中午便當未取，從門縫看見他倒在屋內，向一一九求救並會同里長處理，緊急送醫後獲救。

社團法人銀色大門老人福利協會執行長孫士珊曾送餐，有次發現長者在家中昏迷未取餐，及時報警送醫獲救，她深有體會，成為創立協會重要契機。她說，「我們不只是送餐，更是子女的眼睛。」

孫士珊的祖母也是送餐對象之一，去年去世，她下載保存每日送餐紀錄ＰＤＦ檔案，看見螢幕上祖母生前身影，她很感動。此外，協會有一名遠嫁嘉義偏鄉婦女對生活很絕望，但送餐過程中有些長者主動關心，讓她找到生命出口，與長者互相支持。

銀色大門送餐要求嚴格，送餐員須回報送餐狀況、上傳長者膚色、精神狀態或住家異常照片，確保每份餐點送至長者手中，送餐升級為「預防醫療」前哨站，同時每天關懷並記錄長者狀況，無法隨侍在側的子女也能掌握，長者生活也有了盼頭。

即便送餐流程繁瑣，薪資不高，許多送餐員仍不離不棄。新北平溪送餐員吳明展五年來每天騎機車穿梭山區，不靠導航也能送達。即使收入低甚至小中風仍持續投入，希望長者安心吃上熱飯，只因曾有長者握著他的手說「你比我的兒子還像兒子」，他擔心如果不送，長者會擔心。

新北市私立常春藤居家長照機構居服員賴韋晴表示，「時間一定有壓力，但安全要擺第一」。利鎮居家長照機構居服員徐賢武也強調，「每次送餐都是一次安全確認」，原則「一定要見到人」。

也有居服員說，因時間壓力或停車困難，有時很難多停留，光靠送餐環節要抓住救援先機還是有困難，須搭配電話問安等措施一同把關。