觀察站／孤獨死頻傳 長照3.0漏洞待補

台灣今年步入超高齡社會，「孤獨死」悲慘案例層出不窮，衛福部應盤點獨居長輩的真實需求，在送餐、關懷、居家服務之外， 提供更積極的作為，盡速介入，避免「孤獨死」持續發生。

少與外界、家人互動的獨居長者，在過世後一段時間後才被發現遺體，這已不是零星個案，而是超高齡社會中的死亡警鐘，更是一大社會警訊，凸顯出台灣推動長照政策多年，雖已邁入長照三點○，強調在地老化、社區整合與醫養銜接，但實務面仍存在落差，有漏洞待補。

「孤獨死」就發生在「未被看見」的角落，現行長照三點○聚焦於嚴重失能長輩，給予妥善的照顧，而部分輕度失能或尚未達到失能標準的獨居老人，反倒成為社福制度的邊緣人，被社會所遺棄，承受孤獨，心理健康失衡。

近年來，台灣積極推動長照政策，但服務覆蓋率與即時性仍顯不足，因社工、居服員等人力不足，在偏鄉地區服務量能更為吃緊，許多志工、居服員必須跨村鎮奔波，訪視頻率偏低，獨居長者的日常關懷出現了空窗，如何補足這一塊，成為當務之急。

如何真正防堵「孤獨死」悲劇？衛福部社家署、長照司等單位應擴大照顧面向，建立跨部門資料串聯機制，並與戶政、社政合作，主動標記高風險獨居戶，另在社區層面推動鄰里守望、智慧感測設備，強化早期預警。另盤點及掌握獨居長輩的真實需求，透過送餐、關懷、居家服務等管道，提供更適當的面對面探視，避免「孤獨死」持續發生。

「孤獨死」案件凸顯社會潛藏危機，衛福部應在制度與人力上補強缺口，並鼓勵獨居長輩多多參與社區活動，祭出誘因，讓獨居長輩願意離開家裡，走至社區。期盼每位長者在人生最後一段路，均有人問候、有人守望，不在沉默中離開人世。