送餐也是評估風險 老盟：居服員應扮演守門員

聯合報／ 記者沈能元王慧瑛／連線報導
送餐過程寒暄幾句，便當不僅溫暖獨居長輩的胃，也能排解孤獨感。老人福利推動聯盟認為送餐也是快速評估長輩風險的機制。記者林伯東／攝影
居服員送餐，無人應門未回報，事後發現當事人死亡，讓人遺憾。老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，若長照送餐過程不照面，那和Uber有何差別？送餐服務是一道快速篩檢評估機制，居服員也是守門員，可評估長者是否有異狀，是否陷入危機等。

衛福部長照司副司長吳希文說，長照服務提供的營養餐飲服務，要求居服員送餐時面交，並完成關懷訪視紀錄表，了解送餐對象是否需要協助。若非長照服務對象，衛福部社家署長周道君指出，各縣市社會局對低收入戶等以志工或委外人員送餐，目前並未要求送餐人員「面交」，未來會針對獨居長輩需求，要求送餐到手。

「就像郵差送掛號信，總要看到人，才能把信交出去。」張淑卿說，專人送餐的意義不只是餐食，而是順道關懷，建議至少要看到人，最好能聊個五分鐘，面交、面訪才是有溫度的交流。許多居服員會在送餐服務時和長者寒暄、關懷，因為對獨居長者來說，取餐過程可能是他們一天當中最期待的時光。

周道君指出，為關懷長輩，減少孤獨死，今年和明年將執行「獨老普查」，已編列預計六十二點五億元，針對戶籍單人戶的長輩，結合社政及民政，透過村里幹事、社區照顧志工等進行訪查。依主計總處一○九年人口住宅調查，全國七十五歲以上獨居者約七十多萬人，這次與內政部戶政體系合作，需普查的獨居長輩人數約上百萬人。

訪查結束後，將針對不同獨居長輩製作簡易量表，在尊重長輩意願下，依不同頻率定期訪視，並依長輩需求提供如送餐、安裝安全監視設備等服務。針對獨居且有送餐需求的長輩，「未來將要求一定要當面看到本人。」一旦發現長輩異常，立即透過系統回報，通知縣市政府相關單位，給予協助或銜接長照服務。

低收入戶 居服員 主計總處

