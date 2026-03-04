聽新聞
迎新客 公館老戲院轉型VR劇院

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台北公館的東南亞戲院舊址，翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。記者黃義書／攝影
台北公館的東南亞戲院舊址，翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。記者黃義書／攝影

去年熄燈的公館老戲院「東南亞戲院」，昨天再度迎來大批等著「看電影」的觀眾。不過，這次「影迷」看的不是大螢幕電影，而是得戴上頭盔觀賞的ＶＲ電影。位於東南亞戲院舊址的CLASSROOM昨開幕，劇院中的五個影廳轉型為放映ＶＲ電影、舉辦live house、卡拉ＯＫ、脫口秀的多元展演空間。

瀚草文創董事長湯昇榮表示，看好ＶＲ潛力，一直想找一個固定上映ＶＲ電影的劇院。新世代雖然可用手機、平板看串流，「但有時候你還是需要跟朋友一起看」，擁有多元空間的實體戲院有其必要。

即將都更的東南亞戲院，座椅、音響、販賣部等設備一應俱全，緊鄰台大、台師大台科大，是湯昇榮理想中「什麼都可以發生」的空間。瀚草和必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城合作，在戲院都更前用至少一年時間經營CLASSROOM，實驗戲院空間的未來可能。

「CLASSROOM（教室）」名字呼應所處的大學城區域。湯昇榮說，這裡除放映ＶＲ電影，也會繼續放映一般電影，還將舉辦讀劇、講座、新書發表會等，讓文教娛樂在同空間交會，開啟更多跨界與創新的機會。

CLASSROOM與聯合數位文創的「Fun VR劇院」合作，廿日起推出ＶＲ電影「ＶＲ聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗」。聯合數位文創董事長李彥甫表示，不同於一般轉播型態的演唱會，ＶＲ電影透過高解析立體影像與精準收音技術，讓觀眾戴上ＶＲ頭盔後彷彿站在舞台最前排，與三位聲優歌手東山奈央、小林愛香、南條愛乃零距離推活、應援。

「Fun VR劇院」在CLASSROOM包下一個擁有四十個座位的影廳，比照傳統電影院模式拍片、上片ＶＲ電影。李彥甫表示，第一波先推三位日本聲優，接下來還將推出國際藝術ＶＲ電影、台灣原創ＶＲ作品，期望透過劇院的實際操作，讓ＶＲ科技在展演領域再往前走一步。

台科大 台師大 VR 電影院 公館

