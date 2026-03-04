歷史空間商業化挑戰多 學者：應跨局協助整合產業鏈

台南為全台古蹟密度最高城市，歷史空間從修繕方式到委外商業項目都受限，仍有不少成功案例，國定古蹟山上水道花園博物館內咖啡業者與館方合辦主題活動吸人潮；學者認為，應跨局處協力形成產業鏈，並做出區別化的主題特色，才能讓歷史空間轉型永續發展。

一名業界人士說，要進駐古蹟或歷史建物經營本來就不容易，因相關設限條件，營運起始成本較高，要精準掌握位處市區或郊區遊客人流。

位於南市區赤崁樓周邊、前身為赤崁東街日式宿舍的「角落有貓—赤崁樓店」，為台南首間進駐歷史建築的貓咪咖啡廳，看準寵物經濟與觀光人潮，主打寵物友善特色，近年逐步累積穩定客源，不過為保護好建築，挑選個性相對穩定的店貓外，牆面也用保護膜防護。

相較市區景點，山上區的山上花園水道博物館面臨不同挑戰，初期人潮絡繹不絕，隨新鮮感退卻及交通因素影響，平日來客下滑，進駐六年的「水道咖啡」業者也經營新化街役場的街役場古蹟餐坊，透過跨點經營與彈性人力調度分散風險，並與館方合作推出野餐與主題活動。水道咖啡經理高榮傑說，大環境不佳的情況下，公部門與委外單位應該是夥伴關係才能面對挑戰。

國立屏東大學文化創意產業學系教授葉晉嘉表示，台灣常見由餐飲業進駐歷史文化資產，主因營運風險相對較低。綜觀國內外文資空間發展，他認為，應由都發、觀旅或是產發等跨局處合力協助形成產業鏈，做出主題特色，歷史空間轉型才能永續發展。