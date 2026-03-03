聽新聞
財神躲哪去？大樂透頭獎連3摃 下期獎金上看1.6億
大樂透第115032期今晚開獎。中獎號碼為26、35、46、27、05、45，特別號37；派彩結果，頭獎槓龜，連3槓，下期（6日）預估銷售新台幣1.7至1.9億元，頭獎上看1.6億元。
貳獎1注中獎，獎金399萬5487元。
3月3日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出27組，總中獎注數為32注，其中23組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出40組，總中獎注數為50注，其中32組為單注中獎，7組為2注均分，1組為4注均分。
因本期為大樂透春節加碼最後一期，大紅包、小紅包獎金皆改為均分，每組大紅包獎金137萬370元，小紅包獎金為22萬2500元。
春節大紅包：07、41、30、31、15、06、18、12、24，春節小紅包：21。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
