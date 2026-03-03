文化部長李遠不慎跌倒左手臂骨折 文化部：一切平安請各界放心

文化部長李遠今日赴台中國家漫畫博物館籌備處與20位漫畫家及漫畫產業人員進行「2026漫畫行春—漫畫家交流會」，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折。

文化部表示，目前李遠身體其他部位及精神狀況等都一切正常，除因治療需要，近幾日將取消各項行程，其餘並不影響文化部各項政策處理，目前將返回台北，並遵照醫囑，進行左手臂骨折復原處置。

文化部表示，文化部2023年於台中刑務所官舍群成立國家漫畫博物館籌備處，為持續推進臺灣漫畫產業發展，李遠定期與漫畫家及相關產業人員進行交流。今日共同討論的議題包含北側新建漫畫博物館主建築、東北側歷史建築作為駐村場域，以及2027年台灣辦理首屆國際漫畫節、漫畫編輯等產業人員培力、臺漫增加市佔率與進入國際等各項願景工作。

文化部強調，李遠已在台中的林新醫院進行妥善的治療，除左手臂骨折外，一切正常平安，目前將返回台北進行後續治療。感謝台灣高鐵、台中市政府、林新醫院等各項緊急協助及各界關心。後續李遠仍將持續文化部各項工作進行，不影響政務處理。