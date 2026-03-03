快訊

產後乳房腫痛敷高麗菜可緩解？ 醫曝關鍵原因：確實是有效

聯合新聞網／ 綜合報導
高麗菜是餐桌上常見佳餚，坊間卻也流傳生完產的媽媽會拿高麗菜來敷乳房，緩解腫脹疼痛。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影

產後脹奶、乳房腫痛是不少媽媽常見困擾，坊間還流傳以「高麗菜敷奶」緩解不適的方法。對此，婦產科醫師蘇怡寧發文說明，高麗菜外敷確實有歷史背景與部分研究支持，但關鍵其實在於「冷敷」，不必過度神化。

一名媽媽日前在Threads發文表示，以前坐月子時，朋友來探望她，發現冰箱裡放了很多高麗菜，一度以為她是要煮來吃，原PO則解釋是脹奶時要冰敷用的，讓友人聽了相當訝異。

對於這樣的方法，醫師蘇怡寧指出，早在古希臘與羅馬時期，高麗菜就被稱為「窮人的藥箱」，哪裡腫就往哪裡敷。在羅馬農業與醫療書寫裡，也可見甘藍類蔬菜被當成外敷材料，甚至提及用於乳房相關傷口與腫痛處置。這樣的用法後來從歐洲流傳開來，成為助產士與產婦之間口耳相傳的消炎妙方。

他解釋，高麗菜葉片大且柔軟，包覆性佳，稍微冷藏或放置陰涼處就能降溫，當成敷料相當方便。在缺乏冰敷工具的年代，算是「古代版生活醫療工具箱」，並非什麼神秘療法。

聚焦現代研究，蘇怡寧引述隨機對照試驗指出，冷藏的高麗菜葉確實可降低乳房腫脹時的疼痛與硬度，效果與冷凝膠敷墊相近。系統性回顧也普遍認為對緩解疼痛有幫助。不過，他強調主要功臣仍是「低溫」，加上葉片服貼、包覆均勻，確實能有效緩解脹痛。

