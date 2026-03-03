快訊

居服員送餐未見長輩成憾事 衛福部：依規定需面交並完成關懷記錄表

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台灣步入超高齡社會，必須正視「孤獨死」的問題，若針對獨居長者送餐時，多加關懷，應可減少孤獨死。衛福部社家署預計於今、明兩年執行「獨老普查」，全面了解獨居長者的困境。本報資料照片
居服員送餐，無人應門未回報，事後發現當事人死亡，讓人遺憾。衛福部指出，長照服務提供的營養餐飲服務，要求居服員送餐時面交，並完成關懷訪視記錄表，了解送餐對象是否需要協助。若非長照服務對象，各縣市社會局對低收入戶等以志工或委外人員送餐，目前並未要求送餐人員「面交」，未來會針對獨居長輩需求，要求送餐到手。

超高齡社會來臨，老人福利聯盟秘書長張淑卿說，防止長輩孤獨死，應回歸社區互助，如送餐時最好由鄰居志工送餐，利用在地資源，多了解長輩生活動態，給予陪伴跟關心，觀察長輩今天跟昨天有無不同，預防危機發生。而非由外部人員負責，可能一人一次送10多個便當，或把便當直接放在長輩的家門口，無法得知長輩是否需要協助。

衛福部長照司副司長吳希文說，長照服務中的營養餐飲服務，送餐時要求一定要面交，並完成關懷訪視記錄表，了解送餐對象是否需要協助，但鼓勵長者多利用社區式服務，如失能者應到日照中心或利用小規模多機能，如果還能自行活動，應至社區長照巷弄站參與活動。

衛福部社家署長周道君指出，為關懷長輩，減少孤獨死的發生，今年和明年將執行「獨老普查」，已編列62點5億元，針對戶籍單人戶的長輩，結合社政及民政，透過村里幹事、社區照顧志工等進行訪查。依主計總處109年人口住宅調查，全國75歲以上獨居者約70多萬人，這次與內政部戶政體系合作，需普查的獨居長輩人數約上百萬人。

周道君說，訪查結束後，將針對不同獨居長輩製作簡易量表，在尊重長輩意願下，定期一周、一個月或一年訪視一次。訪查後，對於疏離社會，或三餐隨便煮、隨便吃的長輩，提供必要服務，如送餐、安裝安全監視設備等，鼓勵長輩參與社區活動、與社會保持連結。

針對獨居且有送餐需求的長輩，「未來將要求一定要當面看到本人。」周道君說，普查後，新的服務制度將要求送餐人員需親自看到長輩，等同訪視功能，一旦發現長輩異常，立即透過系統回報，通知縣市政府相關單位，給予協助或銜接長照服務，將一併給予送餐人員送餐費用和訪視費。預計之後將擴大適用對象，並與長照服務區隔。

不過，也有部分獨居長者認為，「一個人也可以活得很好」，不需要政府介入。周道君說，這部分也會尊重長者看法。 

低收入戶 衛福部 長輩

