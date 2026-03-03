台灣燈會主燈點亮後地牛翻身 網友驚呼：被手機警報聲嚇到

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
中央氣象署資料晚上7時 52 分發生芮氏規模 5.0 地震，震央位於台南市楠西區，深度僅 5.9 公里。圖／翻攝畫面
中央氣象署資料晚上7時 52 分發生芮氏規模 5.0 地震，震央位於台南市楠西區，深度僅 5.9 公里。圖／翻攝畫面

2026台灣燈會今晚在嘉義縣盛大登場，賴清德總統於晚上7時主持開燈儀式，致詞後點亮21公尺高的主燈「光沐－世界的阿里山」，氣氛熱烈。不料在開幕儀式進行期間，晚上7時52分發生芮氏規模5.0地震，震央位於台南市楠西區，深度僅5.9公里，屬於極淺層地震，嘉義縣市消防局未接獲災情通報。

由於震央鄰近嘉義，嘉義縣大埔、太保及台南市曾文最大震度均達4級，嘉義市也有3級。地震發生時，不少正在賞燈的遊客感受到強烈搖晃，紛紛在網路社群回報災情。縣長翁章梁的燈會直播臉書也湧入留言，除了回報震感外，更有網友留言感嘆，「總統要點燈就地震，唉」，地震意外成為燈會開幕焦點。

在社群平台「嘉義綠豆大小事」中，民眾紛紛表示「好大」、「好搖」，許多人提到7時53分左右收到國家級警報。有網友表示，「我是被手機響聲嚇到」，反映出警報聲在寂靜夜晚顯得格外驚人。

有網友表示，「我是被手機響聲嚇到」，反映出警報聲在寂靜夜晚顯得格外驚人。圖／翻攝畫面
有網友表示，「我是被手機響聲嚇到」，反映出警報聲在寂靜夜晚顯得格外驚人。圖／翻攝畫面

縣長翁章梁的燈會直播臉書也湧入留言，除了回報震感外，更有網友留言感嘆，「總統要點燈就地震，唉」，地震意外成為燈會開幕焦點。圖／翻攝畫面
縣長翁章梁的燈會直播臉書也湧入留言，除了回報震感外，更有網友留言感嘆，「總統要點燈就地震，唉」，地震意外成為燈會開幕焦點。圖／翻攝畫面

