台南人晚間手機響起國家級警報 震央在楠西規模5.0明顯搖晃

今晚7時52分，台南市一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報指出「地震速報，03/03 19：52左右，南部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難：趴下、掩護、穩住」，據中央氣象屬地震報告，震央位於台南市楠西區，芮氏規模5.0，最大震度為4級。

台南楠西規模5.0淺層地震，南部各地震度分別為：台南市曾文4級、嘉義縣大埔4級、嘉義縣太保市4級、高雄市甲仙3級、嘉義市3級、雲林縣水林3級、台南市2級、南投縣玉山2級、彰化縣大城2級、澎湖縣馬公市2級、雲林縣斗六市2級、台中市梧棲2級以及台東縣利稻等地均1級。

網友紛紛在THREADS上討論「地震超級大」、「差點被警報聲嚇死」、「正準備洗澡手機嗡嗡嗡」、「煮湯圓當下被地震搖得頭暈了一下，記得要先關掉瓦斯確保安全」、「第一次遇到坐高鐵發生地震，現在緊急煞車，停下來了」。