討厭香菜先別急著挑掉 醫師曝對身體3益處：天然重金屬清道夫

香菜有人愛也有人討厭，近年來還不斷出現各種香菜口味的零食或料理，掀起不少話題。不過有醫師指出，香菜能清除體內重金屬，還能夠抗氧化並降低發炎反應、幫助腸道消化機能，好處不少。

功能醫學醫師歐瀚文日前在臉書發文，香菜給人的喜好呈現兩極，這與人體的嗅覺受體基因變異有關，但撇開好惡問題，適量攝取香菜對身體大有益處。首先，香菜是天然的重金屬螯合劑，它含有特定的活性成分，能輔助與體內的汞、鉛等重金屬結合，協助將累積的負擔排出體外，因此被視為天然的重金屬清道夫。

第二，香菜富含維生素A、C、K及多種植化素，有助於清除體內自由基，能抗氧化並降低發炎反應。第三，香菜含有膳食纖維與天然成分，能促進腸胃蠕動，有助於減緩輕微的脹氣或消化不良。

歐瀚文表示，雖然香菜好處多多，但如果真的無法接受其味道，也可以攝取其他富含硫化物的食物來輔助環境毒素的排除，例如十字花科蔬菜（青花菜、高麗菜）、大蒜或洋蔥等，同樣能為肝臟的解毒路徑提供重要營養支持。

歐瀚文也提醒，日常食用香菜有兩件事情要注意：要徹底清洗、留意鉀離子攝取。他說香菜的根莖與葉片容易沾附泥土、細菌或殘留農藥，食用前務必以流動的清水徹底洗淨；另外香菜屬於高鉀蔬菜，有慢性腎臟相關疾病，或需要嚴格限制鉀離子攝取的人，務必謹慎食用。