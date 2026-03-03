美伊戰爭持續 觀光署：經杜拜轉機尚有旅行團約千人

美伊戰爭持續，鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼等，於3月1日調整為「橙色」(避免前往)，今(3)日再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），觀光署籲請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

對於目前在歐洲或中東地區之旅行團，觀光署今調查尚有46團、1,240人尚未返國，其中原本預計經杜拜轉機計有42團、1,144人，旅行社已積極安排搭乘其他航線或搭乘內陸交通工具(飛機或火車)至可直飛返台航點，有35團、947人已安排妥當，尚有7團、197人旅行社積極處理中，刻正全力讓旅客順利返台。

另滯留杜拜有4團、96人，因涉及杜拜機場開放問題，旅行社待機場開放即會安排旅客返臺。觀光署已請旅行業者及領隊妥適注意尚未返臺旅客安全維護及照料外，同時協請中華民國旅行業品質保障協會給予業者必要之協助。

觀光署提醒，國人出國前，務必先至外交部領事事務局「旅外國人動態登錄」網頁（網址：https://www.boca.gov.tw/sp-abre-main-1.html）或透過該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw） 完成出國登錄。

另自由行旅客在歐洲或中東旅遊期間，倘遇緊急情況需要協助，可就近撥打我國駐外館處緊急聯絡電話：（當地國際碼）+886-800-085-095；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以利即時提供必要協助。