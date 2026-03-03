快訊

文化部長李遠不慎跌倒「左手臂骨折」 文化部回應了

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

不是第一次？西門町伴手禮店遭爆「坑殺外國客」 韓客怒秀收據勸同鄉別來

美伊戰爭持續 觀光署：經杜拜轉機尚有旅行團約千人

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
阿聯酋航空一架班機2日於杜拜機場。(路透)
阿聯酋航空一架班機2日於杜拜機場。(路透)

美伊戰爭持續，鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼等，於3月1日調整為「橙色」(避免前往)，今(3)日再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），觀光署籲請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

對於目前在歐洲或中東地區之旅行團，觀光署今調查尚有46團、1,240人尚未返國，其中原本預計經杜拜轉機計有42團、1,144人，旅行社已積極安排搭乘其他航線或搭乘內陸交通工具(飛機或火車)至可直飛返台航點，有35團、947人已安排妥當，尚有7團、197人旅行社積極處理中，刻正全力讓旅客順利返台。

另滯留杜拜有4團、96人，因涉及杜拜機場開放問題，旅行社待機場開放即會安排旅客返臺。觀光署已請旅行業者及領隊妥適注意尚未返臺旅客安全維護及照料外，同時協請中華民國旅行業品質保障協會給予業者必要之協助。

觀光署提醒，國人出國前，務必先至外交部領事事務局「旅外國人動態登錄」網頁（網址：https://www.boca.gov.tw/sp-abre-main-1.html）或透過該局LINE官方帳號（ID：@boca.tw） 完成出國登錄。

另自由行旅客在歐洲或中東旅遊期間，倘遇緊急情況需要協助，可就近撥打我國駐外館處緊急聯絡電話：（當地國際碼）+886-800-085-095；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以利即時提供必要協助。

地牛翻身！南部發生5.0強震 台南、嘉義最大震度4級

今晚上7時52分，南部發生規模5.0地震，震央位置在台南楠西區，地震深度5.9公里。台南、嘉義最大震度4級、高雄、嘉義市2級。台南、南投、彰化、澎湖、雲林、台中2級，台東、屏東、南投市、花蓮、高雄、苗栗1級。

台南人晚間手機響起國家級警報 震央在楠西規模5.0明顯搖晃

今晚7時52分，台南市一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報指出「地震速報，03/03 19：52左右，南部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難：趴下、掩護、穩住」，據中央氣象屬地震報告，震央位於台南市楠西區，芮氏規模5.0，最大震度為4級。

美伊戰爭持續 觀光署：經杜拜轉機尚有旅行團約千人

美伊戰爭持續，鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼等，於3月1日調整為「橙色」(避免前往)，今(3)日再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），觀光署籲請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

討厭香菜先別急著挑掉 醫師曝對身體3益處：天然重金屬清道夫

香菜有人愛也有人討厭，近年來還不斷出現各種香菜口味的零食或料理，掀起不少話題。不過有醫師指出，香菜能清除體內重金屬，還能夠抗氧化並降低發炎反應、幫助腸道消化機能，好處不少。

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

元宵夜最受矚目年度盛事台灣燈會，第三度在嘉義縣治登場，晚間8時15分在絢麗煙火中畫下開燈完美句點。近百萬遊客湧入會場，在春寒夜色中仰望主燈點亮天際，隨著主燈秀與10分鐘高空煙火接力綻放，現場歡呼聲此起彼落，氣氛沸騰到最高點。

文化部長李遠不慎跌倒左手臂骨折 文化部：一切平安請各界放心

文化部長李遠今日赴台中國家漫畫博物館籌備處與20位漫畫家及漫畫產業人員進行「2026漫畫行春—漫畫家交流會」，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折。

