4團96人滯留杜拜 觀光署：待機場開放將安排旅客返台

中東戰火波及，交通部觀光署表示，根據最新統計仍有46團、1240人尚未返國，其中有4團96人滯留杜拜。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，由於外交部今天將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），觀光署請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

觀光署說，根據統計仍有46團、1240人尚未返國，其中原本預計經杜拜轉機計有42團、1144人，旅行社已積極安排搭乘其他航線或搭乘內陸交通工具（飛機或火車）至可直飛返台航點。

觀光署指出，目前已經有35團、947人已安排妥當，尚有7團、197人旅行社積極處理中，正全力讓旅客順利返台；有4團96人滯留杜拜，因涉及杜拜機場開放問題，旅行社待機場開放即會安排旅客返台。

觀光署表示，已請旅行業者及領隊妥適注意尚未返台旅客安全維護及照料外，同時協請中華民國旅行業品質保障協會給予業者必要協助。