4團96人滯留杜拜 觀光署：待機場開放將安排旅客返台

中央社／ 台北3日電
圖為阿聯酋航空一架班機2日於杜拜機場。(路透)
中東戰火波及，交通部觀光署表示，根據最新統計仍有46團、1240人尚未返國，其中有4團96人滯留杜拜

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，由於外交部今天將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），觀光署請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

觀光署說，根據統計仍有46團、1240人尚未返國，其中原本預計經杜拜轉機計有42團、1144人，旅行社已積極安排搭乘其他航線或搭乘內陸交通工具（飛機或火車）至可直飛返台航點。

觀光署指出，目前已經有35團、947人已安排妥當，尚有7團、197人旅行社積極處理中，正全力讓旅客順利返台；有4團96人滯留杜拜，因涉及杜拜機場開放問題，旅行社待機場開放即會安排旅客返台。

觀光署表示，已請旅行業者及領隊妥適注意尚未返台旅客安全維護及照料外，同時協請中華民國旅行業品質保障協會給予業者必要協助。

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

全台濕涼至5日…6日起兩波東北季風接力 中南部留意日夜溫差

氣象署表示，5日之前仍是全台有雨，但雨勢逐漸減弱；6日起兩波東北季風接力，轉為迎風面有短暫雨的天氣，中南部地區以多雲為主...

