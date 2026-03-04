快訊

走路運動撐不久！日83歲博士曝「3大心法」：百貨公司是散步聖地

聯合新聞網／ 綜合報導
日本保健學博士分享散步保健的秘訣。示意圖/Ingimage。
日本保健學博士分享散步保健的秘訣。示意圖/Ingimage。

想要運動養生，「散步」往往是許多人的首選。但多數人總是因為「太無聊」而無法持之以恆。據日媒介護ポストセブン報導，高齡83歲的保健學博士、女子美術大學名譽教授石田良惠，至今依然活力充沛。

她分享自己常保健康的秘訣正是「每天散步」，並強調讓散步持之以恆的關鍵就是「不要只為了走路而散步，要有其他目的一起出門！」石田博士大方公開了讓散步變有趣的「3大關鍵」與挑選路線秘訣：

1. 創造「順便」的藉口

結合散步與日常。例如去超市買菜時，故意在「去程」繞點遠路。她建議出門時背雙肩背包，空出雙手走起來會更輕鬆無負擔。

2. 當個「情報搜集員」

把散步當成一場尋寶遊戲。在路上觀察事物，例如發現一家餐廳大排長龍，回家後再以網路查明原因。這種做法不僅能增加成就感，還能同時刺激腦部，可預防失智。

3. 設定每日「專屬小任務」

幫自己訂下小目標。像是「今天一定要拍一張櫻花的照片」、「設定目標步數」等，每天一點小功課，能大幅提高出門的動力。

4. 聰明挑選路線與地點

• 配合季節：

避開風景單調的路線。夏季選清晨且有樹蔭的熟悉道路，冬季則建議在白天氣溫回升時走，避免清晨肌肉僵硬而跌倒。

• 百貨公司也是散步聖地：

散步不是只能在戶外，石田博士非常推薦大型購物中心。那裡有空調、不受天候影響，且地板平坦無死角，走累了隨時可休息，萬一發生意外也容易求助，是非常安全舒適的選擇。

多加運用生活圈中現有的地方，才是養成散步習慣、持之以恆的訣竅。

千鈞一髮！孕婦暈眩落軌 日本高中生躍下鐵軌神救援保住兩條命

