聽新聞
0:00 / 0:00
大甲鎮瀾宮2026遶境進香 以「善」出發4/17深夜起駕
台中大甲鎮瀾宮12日循例於元宵節晚間舉行筊筶典禮，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖2026年丙午年遶境進香起駕日期及時間，最終決定於4月17日（農曆三月初二）深夜11時5分起駕，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮，今年遶境主題是「善」。
今天是元宵節，大甲鎮瀾宮循例晚間舉行筊筶典禮，典禮下午3時先恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽登殿誦經祈福，晚間6時準時擲筊，全程由鎮瀾宮YouTube直播，吸引立委顏寬恒及各宮廟代表等貴賓出席。
大甲鎮瀾宮依照往年傳統，於每年元宵節晚間舉行筊筶典禮，儀式由鎮瀾宮董事長顏清標率全體董監事，擲筊請示媽祖2026年丙午年遶境進香起駕日期及時間，確定將於4月17日（農曆三月初二）深夜11時05分起駕。
鎮瀾宮表示，今年遶境以「善」為主題，起駕後預計凌晨零時能夠抵達大甲溪畔，第1天同樣將駐駕彰化市南瑤宮，沿途駐駕的宮廟為西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化市天后宮、清水朝興宮，最後一天4月26日回鑾大甲鎮瀾宮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。