全台濕涼至5日…6日起兩波東北季風接力 中南部留意日夜溫差

氣象署表示，5日之前仍是全台有雨，但雨勢逐漸減弱；6日起兩波東北季風接力，轉為迎風面有短暫雨的天氣，中南部地區以多雲為主，要留意日夜溫差大。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍然是東北季風或大陸冷氣團影響，再加上華南雲雨區東移，各地有局部短暫雨的天氣，但雨勢略減；5日東北季風或大陸冷氣團減弱，降雨範圍較為零星。

黃恩鴻表示，6日東北季風再增強，7、8日影響，水氣逐漸轉乾，以迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主，中南部山區為零星短暫雨；中南部平地有機會見到陽光，要留意日夜溫差大。

黃恩鴻指出，9日至11日另一波東北季風遞補，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，黃恩鴻說，明天、5日偏濕涼，明天中部以北、宜蘭平地低溫約14至16度，南部、花東地區約17至19度；高溫部分，中部以北、宜花地區19至21度，南部、台東約22至24度。

黃恩鴻提到，6日起下一波東北季風影響，週末2天低溫約15度，高溫約19、20度，中南部地區低溫約16、17度，高溫約24至26度。

黃恩鴻表示，5日之前若溫度及水氣能配合，3500公尺以上高山有零星降雪的機會；另外提醒4、5日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海留意長浪。