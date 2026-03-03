快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

全台濕涼至5日…6日起兩波東北季風接力 中南部留意日夜溫差

中央社／ 台北3日電
5日之前仍是全台有雨，但雨勢逐漸減弱；6日起兩波東北季風接力，轉為迎風面有短暫雨的天氣，中南部地區以多雲為主，要留意日夜溫差大。本報資料照片
5日之前仍是全台有雨，但雨勢逐漸減弱；6日起兩波東北季風接力，轉為迎風面有短暫雨的天氣，中南部地區以多雲為主，要留意日夜溫差大。本報資料照片

氣象署表示，5日之前仍是全台有雨，但雨勢逐漸減弱；6日起兩波東北季風接力，轉為迎風面有短暫雨的天氣，中南部地區以多雲為主，要留意日夜溫差大。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍然是東北季風或大陸冷氣團影響，再加上華南雲雨區東移，各地有局部短暫雨的天氣，但雨勢略減；5日東北季風或大陸冷氣團減弱，降雨範圍較為零星。

黃恩鴻表示，6日東北季風再增強，7、8日影響，水氣逐漸轉乾，以迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主，中南部山區為零星短暫雨；中南部平地有機會見到陽光，要留意日夜溫差大。

黃恩鴻指出，9日至11日另一波東北季風遞補，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，黃恩鴻說，明天、5日偏濕涼，明天中部以北、宜蘭平地低溫約14至16度，南部、花東地區約17至19度；高溫部分，中部以北、宜花地區19至21度，南部、台東約22至24度。

黃恩鴻提到，6日起下一波東北季風影響，週末2天低溫約15度，高溫約19、20度，中南部地區低溫約16、17度，高溫約24至26度。

黃恩鴻表示，5日之前若溫度及水氣能配合，3500公尺以上高山有零星降雪的機會；另外提醒4、5日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海留意長浪。

東北季風 氣象署

延伸閱讀

鋒面雨帶由北而南掃過 吳德榮：全台防大雨 冷空氣南下

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

228連假變天 天氣風險：各地轉雨降溫

今起多波鋒面影響北台降雨轉涼 228連假全台下雨

相關新聞

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

全台濕涼至5日…6日起兩波東北季風接力 中南部留意日夜溫差

氣象署表示，5日之前仍是全台有雨，但雨勢逐漸減弱；6日起兩波東北季風接力，轉為迎風面有短暫雨的天氣，中南部地區以多雲為主...

從監所學員到花燈大師 周倍祺分享工藝如何翻轉逆境人生

花燈藝術不僅是傳統文化，更成為翻轉人生的契機。更生人周倍祺今天在法務部矯正署花燈競賽成績發表會上，分享如何透過花燈製作重拾人生方向。周倍祺表示，政府與矯正機關的培訓制度確實能讓人改過自新，只要學有所成，花燈技術真的能成為謀生技能，他靠著這份手藝買車、買房、娶妻生子，所有的重要人生階段都與花燈緊緊相連。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。