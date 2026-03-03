影／國泰航空80周年慶祝活動展開 生菜葉三明治塗裝A350抵桃機

國泰航空80周年「同心飛躍八十年」慶祝活動正式在台展開，首架特別塗裝暱稱「生菜葉三明治」的空中巴士A350長程客機今天飛抵桃園國際機場。國泰航空在桃機第一航廈B9候機室舉行慶祝活動，並安排4位地勤穿著四款不同時期的經典懷舊制服在活動中亮相，呈現國泰航空隨時代演進的優雅形象與專業精神。

國泰航空台灣暨韓國區總經理冼蔚宗致詞時表示，國泰航空1946成立時只有一架小飛機，80年來成長為連結超過一百個航點的航空集團，與台灣及世界各地的旅客一起成長，無論是求學深造、商務往來、旅遊探索或與摯愛團聚，國泰航空始終希望成為旅途中值得信賴的夥伴，陪伴大家安心啟程，平安抵達目的地。

國泰航空指出，今天飛抵桃機的A350彩繪機，其綠白相間條紋的復古塗裝曾於1970至1990年代深受旅客與航空迷的喜愛，是國泰航空歷史上極具代表性的經典設計。2026年推出的致敬版本，不僅重現當年風貌，喚起大家的共同記憶，也象徵自1946年創立以來，國泰航空走過的八十年重要里程碑。

國泰航空說明，今天展示的4款不同時期的經典懷舊制服，從早期承襲軍裝精神的雙排扣設計，到融入中式元素的紅色旗袍風格套裝；再到由國際時尚品牌操刀的現代剪裁制服，每一套制服都見證了國泰航空從區域航空公司蛻變為國際品牌的歷程。

國泰航空集團超過2千名空服員及地勤同仁，將於今年執勤時穿著懷舊制服，向歷代在萬呎高空中提供專業與溫暖服務的團隊致敬。此外，國泰航空也同步推出「80周年紀念特別塗裝系列」，精選最具代表性的機型波音B747-8F及空中巴士A350，推出飛機模型、鑰匙扣和帆布袋等實用商品，邀請旅客一同收藏這段非凡時刻。

國泰航空80周年首架特別塗裝機今天飛抵桃機，右為國泰航空航機現行塗裝。記者黃仲明／攝影

國泰航空80周年首架特別塗裝機今天飛抵桃機，4位地勤穿著四款不同時期的經典懷舊制服，在工作人員戒護下脫掉反光背心與彩繪機合照，留下珍貴的畫面。記者黃仲明／攝影