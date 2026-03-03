馬德里ARCO國際當代藝博會 藝術家劉呈祥參展

馬德里ARCO國際當代藝術博覽會將在西班牙登場，台灣藝術家劉呈祥帶來3件作品，透過光、石與時間的關係，回應西班牙馬加拉省荷納瓜希爾市小鎮的地質記憶。

自2025年起，文化部駐西班牙代表處文化組與與西班牙馬拉加省荷納瓜希爾市小鎮博物館合作，推動為期2年駐村暨參展計畫，劉呈祥去年9至10月赴當地駐村創作，並於小鎮博物館舉辦個展，精選其中3件作品於2026年ARCO藝博會與其他參與荷納瓜希爾市小鎮藝術計畫的國外藝術家共同展出。

劉呈祥今天透過文化部新聞稿表示，參展ARCO藝博會是難得的機會，「作品來自我在荷納瓜希爾市小鎮的生活痕跡，看見人與環境的共存與一種純粹。ARCO對台灣相對陌生，卻是重要入口，也讓小鎮的永續實踐被看見，成為台灣與世界深度對話的契機。」

劉呈祥此次在ARCO藝博會展出EmergingLandscape、Still Light、Light and Stone作品，3件作品並陳，構成循環敘事，從採石礦坑記憶出發，以演算生成影像，形塑如發光礦坑般地景，使時間轉化為可感知形態，也以現地焦木為媒介，將裂紋與焦痕視為持續運作時間痕跡。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，很高興透過荷納瓜希爾市小鎮博物館促成此次台灣藝術家前進ARCO藝博會參展，不僅展現來自台灣藝術觀點，深化台西文化交流與對話，更期盼藉藝術創作引發歐洲觀眾對台灣人文藝術內涵的共鳴及興趣。

2026馬德里ARCO國際當代藝術博覽會將在當地時間4日起展出至8日。