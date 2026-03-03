快訊

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

馬德里ARCO國際當代藝博會 藝術家劉呈祥參展

中央社／ 台北3日電

馬德里ARCO國際當代藝術博覽會將在西班牙登場，台灣藝術家劉呈祥帶來3件作品，透過光、石與時間的關係，回應西班牙馬加拉省荷納瓜希爾市小鎮的地質記憶。

自2025年起，文化部駐西班牙代表處文化組與與西班牙馬拉加省荷納瓜希爾市小鎮博物館合作，推動為期2年駐村暨參展計畫，劉呈祥去年9至10月赴當地駐村創作，並於小鎮博物館舉辦個展，精選其中3件作品於2026年ARCO藝博會與其他參與荷納瓜希爾市小鎮藝術計畫的國外藝術家共同展出。

劉呈祥今天透過文化部新聞稿表示，參展ARCO藝博會是難得的機會，「作品來自我在荷納瓜希爾市小鎮的生活痕跡，看見人與環境的共存與一種純粹。ARCO對台灣相對陌生，卻是重要入口，也讓小鎮的永續實踐被看見，成為台灣與世界深度對話的契機。」

劉呈祥此次在ARCO藝博會展出EmergingLandscape、Still Light、Light and Stone作品，3件作品並陳，構成循環敘事，從採石礦坑記憶出發，以演算生成影像，形塑如發光礦坑般地景，使時間轉化為可感知形態，也以現地焦木為媒介，將裂紋與焦痕視為持續運作時間痕跡。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，很高興透過荷納瓜希爾市小鎮博物館促成此次台灣藝術家前進ARCO藝博會參展，不僅展現來自台灣藝術觀點，深化台西文化交流與對話，更期盼藉藝術創作引發歐洲觀眾對台灣人文藝術內涵的共鳴及興趣。

2026馬德里ARCO國際當代藝術博覽會將在當地時間4日起展出至8日。

西班牙 文化部 藝術家

延伸閱讀

藝術歸鄉再啟篇章 「蔡蔭棠：藝術漫遊者」主題特展3月登場

日本千葉推房總國際藝術祭 王仲堃將參展

相關新聞

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

美伊戰爭持續 觀光署：經杜拜轉機尚有旅行團約千人

美伊戰爭持續，鑒於中東情勢持續惡化，外交部為確保國人安全，已於2月28日將伊朗、以色列全境旅遊警示燈號調整為「紅色」（儘速離境），另阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼等，於3月1日調整為「橙色」(避免前往)，今(3)日再將約旦、埃及旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免前往），觀光署籲請旅行業者近期儘量避免組團前往旅遊，以降低旅遊安全風險，保障旅客權益。

地牛翻身！南部發生5.0強震 台南、嘉義最大震度4級

今晚上7時52分，南部發生規模5.0地震，震央位置在台南楠西區，地震深度5.9公里。台南、嘉義最大震度4級、高雄、嘉義市2級。台南、南投、彰化、澎湖、雲林、台中2級，台東、屏東、南投市、花蓮、高雄、苗栗1級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。