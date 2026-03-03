快訊

90歲畫家陳錦芳特展 逾80幅作品台大醫院展出

中央社／ 台北3日電

美國自由女神像紙上遨遊到台北西門紅樓，90歲畫家陳錦芳今天起在台大醫院文藝走廊推出特展，超過80幅作品展出，映照他全世界走透透的人生歷程，他也希望能以藝術療癒人心。

陳錦芳是台南人，「陳錦芳博士（90歲）生活美學藝術療癒特展」今天開幕，台大醫院院長余忠仁與陳錦芳都畢業於台南一中，今天特別前來祝賀。

余忠仁說，陳錦芳的畫不單純僅是人物或是風景，而是陳錦芳最根本的思想與持續思考，像是提倡和平、寬容等，且從橫跨多年的畫作來看，他始終如一。

陳錦芳說，他從小就喜歡藝術、色彩還有思考，最初到法國留學，後來又到美國旅居，當時他感覺台灣在世界中默默無聞，因此一直希望集結台灣人的力量，想不到現在不論在人文、科技方面，台灣都備受矚目，這一切都是大家共同努力的結果。

陳錦芳妻子侯幸君提到，陳錦芳過去因在美參與世界台灣同鄉會活動而被列入「黑名單」，長達21年都不能返回台灣，但他世界走透透仍心繫家鄉，到不同地方演講，辦展要自我介紹，第一句話都是「我是來自台灣的藝術家」，「愛台灣愛到無可救藥。」

此次展中可見許多台灣風景，像是野柳、花博、台北101大樓等，媒材橫跨油畫、版畫等，侯幸君說，近年世界動盪不安，她認為藝術是療癒的最佳幫手，像是陳錦芳今年90歲仍保持活力，她也覺得是藝術的力量，此次展覽特別選在台大醫院，就是希望能以藝術安撫人心。

「陳錦芳博士（90歲）生活美學藝術療癒特展」今天起展出至4月29日，展覽地點在台大醫院文藝走廊。

