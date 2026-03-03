快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部發表「疫後新生」新書 衛福部長石崇良：期許部立醫院轉型創新

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部醫福會今正式發表專書「疫後新生-國家醫院的轉變與永續」，由醫福會統籌全國26家部立醫院共同編撰，完整記錄2020年至2023年間公醫體系於新冠疫情期間的第一線實務經驗。記者沈能元／攝影
衛福部醫福會今正式發表專書「疫後新生-國家醫院的轉變與永續」，由醫福會統籌全國26家部立醫院共同編撰，完整記錄2020年至2023年間公醫體系於新冠疫情期間的第一線實務經驗。記者沈能元／攝影

衛福部醫福會今正式發表專書「疫後新生-國家醫院的轉變與永續」，由醫福會統籌全國26家部立醫院共同編撰，完整記錄2020年至2023年間公醫體系於新冠疫情期間的第一線實務經驗，並首度系統性呈現部立醫院在AI智慧醫療、ESG永續經營及全人照護等面向的轉型藍圖。

衛福部長石崇良說，新冠疫情肆虐全球，台灣也遭到「百年大疫」侵襲3年多的時間，在這艱鉅的時刻，公立醫院扮演了守護台灣非常關鍵的角色，尤其是26家部立醫院協助開設集中檢疫所、專責病房，甚至是社區快篩，施打疫苗等無役不與。

新書紀錄26家部立醫院疫情期間的經歷。石崇良說，每一字、每一行都是部立同仁的心血，此寶貴的紀錄可以轉換成養分，期許所有部立醫院轉型、創新。

衛福部醫福會執行長林慶豐說，「疫後新生」不僅是疫情經驗的紀錄，更是公立醫療體系制度轉化的重要整理成果。部立醫院長期肩負健康平權的公共使命，致力於「不遺漏任何一人」，透過書中具體案例，呈現如何將防疫期間累積的管理經驗，轉化為疫後持續推動智慧醫療、醫養整合與永續經營的制度基礎。

「公醫精神－平凡中堅持守護的力量」公立醫院協會理事長、台北榮總院長陳威明說，只要衛福部長下令，一定是責無旁貸，這是公醫的使命及任務，並在新冠疫情期間，與所有公立醫院並肩作戰，共同度過危機、守住疫情，成為全球的典範。

陳威明說，每一次遇到企業界老闆他都會說，新冠疫情間，台灣GDP成長，醫界貢獻許多，讓台灣保持競爭力，因此，應該給予公立醫院更多的支持。如台北榮總一年營收約350億元左右，但業內收入只有1.5億，但仍努力實踐心中想做的事情。

此書以「從檢疫所到韌性防災」為重要主軸，回顧部立醫院於新冠疫情高峰期承擔集中檢疫所設置重任，並延伸至花蓮震災、重大工安事故等突發事件中的跨院支援與即時動員，呈現公立醫療體系在極端情境下所展現的制度彈性與社會韌性。

疫情 石崇良 集中檢疫所 醫院

延伸閱讀

國民黨提0到6歲兒童健保費由國家負擔 衛福部長石崇良：審慎討論

醫護偷拍病患案連環爆 石崇良：儘速從嚴處分

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

院長講堂／彰濱秀傳院長黃信彰 家醫科權威進社區 提升偏鄉長者醫療照護

相關新聞

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

全台濕涼至5日…6日起兩波東北季風接力 中南部留意日夜溫差

氣象署表示，5日之前仍是全台有雨，但雨勢逐漸減弱；6日起兩波東北季風接力，轉為迎風面有短暫雨的天氣，中南部地區以多雲為主...

從監所學員到花燈大師 周倍祺分享工藝如何翻轉逆境人生

花燈藝術不僅是傳統文化，更成為翻轉人生的契機。更生人周倍祺今天在法務部矯正署花燈競賽成績發表會上，分享如何透過花燈製作重拾人生方向。周倍祺表示，政府與矯正機關的培訓制度確實能讓人改過自新，只要學有所成，花燈技術真的能成為謀生技能，他靠著這份手藝買車、買房、娶妻生子，所有的重要人生階段都與花燈緊緊相連。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。