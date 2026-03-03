衛福部發表「疫後新生」新書 衛福部長石崇良：期許部立醫院轉型創新

衛福部醫福會今正式發表專書「疫後新生-國家醫院的轉變與永續」，由醫福會統籌全國26家部立醫院共同編撰，完整記錄2020年至2023年間公醫體系於新冠疫情期間的第一線實務經驗，並首度系統性呈現部立醫院在AI智慧醫療、ESG永續經營及全人照護等面向的轉型藍圖。

衛福部長石崇良說，新冠疫情肆虐全球，台灣也遭到「百年大疫」侵襲3年多的時間，在這艱鉅的時刻，公立醫院扮演了守護台灣非常關鍵的角色，尤其是26家部立醫院協助開設集中檢疫所、專責病房，甚至是社區快篩，施打疫苗等無役不與。

新書紀錄26家部立醫院疫情期間的經歷。石崇良說，每一字、每一行都是部立同仁的心血，此寶貴的紀錄可以轉換成養分，期許所有部立醫院轉型、創新。

衛福部醫福會執行長林慶豐說，「疫後新生」不僅是疫情經驗的紀錄，更是公立醫療體系制度轉化的重要整理成果。部立醫院長期肩負健康平權的公共使命，致力於「不遺漏任何一人」，透過書中具體案例，呈現如何將防疫期間累積的管理經驗，轉化為疫後持續推動智慧醫療、醫養整合與永續經營的制度基礎。

「公醫精神－平凡中堅持守護的力量」公立醫院協會理事長、台北榮總院長陳威明說，只要衛福部長下令，一定是責無旁貸，這是公醫的使命及任務，並在新冠疫情期間，與所有公立醫院並肩作戰，共同度過危機、守住疫情，成為全球的典範。

陳威明說，每一次遇到企業界老闆他都會說，新冠疫情間，台灣GDP成長，醫界貢獻許多，讓台灣保持競爭力，因此，應該給予公立醫院更多的支持。如台北榮總一年營收約350億元左右，但業內收入只有1.5億，但仍努力實踐心中想做的事情。

此書以「從檢疫所到韌性防災」為重要主軸，回顧部立醫院於新冠疫情高峰期承擔集中檢疫所設置重任，並延伸至花蓮震災、重大工安事故等突發事件中的跨院支援與即時動員，呈現公立醫療體系在極端情境下所展現的制度彈性與社會韌性。