衝日本看WBC 疾管署示警注意當地流感、腸胃炎

中央社／ 台北3日電
疾管署發言人林明誠（圖）3日表示，觀察國內類流感門急診就診人次較過年前一周下降，推估類流感就診人次將在近2周持平、之後緩降，但若造訪日本需注意當地流感等疫情。中央社
疾管署發言人林明誠（圖）3日表示，觀察國內類流感門急診就診人次較過年前一周下降，推估類流感就診人次將在近2周持平、之後緩降，但若造訪日本需注意當地流感等疫情。中央社

世界棒球經典賽（WBC）即將展開，衛福部疾管署今天示警，當地麻疹疫情上升，以B流為主的流感處疫情高點，此外感染性腸胃炎也達近5年同期最高，病原多為諾羅病毒

WBC將開打，不少民眾準備衝日本到場為台灣隊球員加油。衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天在例行疫情周報提醒，日本地區麻疹疫情上升，今年截至第8周累計報告71例，為2020年以來同期累計最高，以10到19歲居多，近期病例多分布於愛知縣、新潟縣及東京都。

此外，日本流感疫情也處高點，林明誠說明，今年第8周定點門診平均病例數為34.54例，全國病例數逾13萬例，主要流行型別為B型，以琦玉縣及大分縣皆逾45例為多，且有包括東京都等29個都道縣超過警戒值。

還要注意感染性腸胃炎，林明誠表示，第8周感染性腸胃炎定醫平均報告8.02例，為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒；東京都第8周疫情上升，亦為近5年同期最高。

國內流感疫情部分，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，第8周（2月22日至28日）類流感門急診就診計9萬4085人次，較前1周上升59.4%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響；2月24日至3月2日新增10例流感併發重症病例；流行型別部分，第5至6周監測發現B型陽性件數均已高於A型H3N2。

林明誠表示，觀察國內類流感門急診就診人次較過年前一周下降，推估類流感就診人次將在近2周持平、之後緩降。國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）上周新增2例併發重症本土病例，疫情還在低點，不過因過去4年疫情高點多出現在5到7月，將持續關注疫情走向。

林明誠指出，國內腹瀉疫情仍在緩升，病原檢出多為諾羅病毒，提醒民眾留意。並針對日前公布的麻疹群聚案，在今天發布致醫界通函，提醒醫界注意麻疹疑似症狀。

疾管署指出，截至3月2日，本流感季公費流感疫苗接種約675.5萬人次。另本季COVID-19疫苗接種累計約166.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.3萬人次，公費COVID-19疫苗擴大提供全國滿6個月以上民眾接種措施延長至今年4月30日止，呼籲尚未接種本季新冠疫苗者，把握擴大接種期間踴躍接種。

中東戰火擴大 台灣團2364人受影響、1415人滯留海外

美伊戰爭持續，中東空域關閉影響航班，影響層面持續擴大。交通部觀光署最新統計，迄今台灣旅行團已有87團、2364名旅客受到影響，其中1415人返台班機受影響，121人已搭上返台班機，仍有1294人滯留海外等待機位。

中市必比登麵店碗內有「噁心物」 民眾：看到這樣真的不行

台中市有市民在網路上爆料，指西區一家曾獲2025米其林必比登推薦的麵店的碗內發現疑似小蜘蛛的屍體，台中市食品藥物安全處表示，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

2026台灣燈會開幕遇雨 7處停車場有3處因泥濘暫停開放

2026台灣燈會盛大登場，賴清德總統今晚將出席開燈典禮，預計晚上7時23分倒數點亮阿里山神木主燈，但今早天候不佳飄小雨，主辦單位規畫7處免費停車場，有3處因路面泥濘暫停開放，另也設置行人徒步區，禁止車輛進入，並規畫4處接駁車，鼓勵民眾多加利用。

全台濕涼至5日…6日起兩波東北季風接力 中南部留意日夜溫差

氣象署表示，5日之前仍是全台有雨，但雨勢逐漸減弱；6日起兩波東北季風接力，轉為迎風面有短暫雨的天氣，中南部地區以多雲為主...

從監所學員到花燈大師 周倍祺分享工藝如何翻轉逆境人生

花燈藝術不僅是傳統文化，更成為翻轉人生的契機。更生人周倍祺今天在法務部矯正署花燈競賽成績發表會上，分享如何透過花燈製作重拾人生方向。周倍祺表示，政府與矯正機關的培訓制度確實能讓人改過自新，只要學有所成，花燈技術真的能成為謀生技能，他靠著這份手藝買車、買房、娶妻生子，所有的重要人生階段都與花燈緊緊相連。

