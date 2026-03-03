衝日本看WBC 疾管署示警注意當地流感、腸胃炎

世界棒球經典賽（WBC）即將展開，衛福部疾管署今天示警，當地麻疹疫情上升，以B流為主的流感處疫情高點，此外感染性腸胃炎也達近5年同期最高，病原多為諾羅病毒。

WBC將開打，不少民眾準備衝日本到場為台灣隊球員加油。衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天在例行疫情周報提醒，日本地區麻疹疫情上升，今年截至第8周累計報告71例，為2020年以來同期累計最高，以10到19歲居多，近期病例多分布於愛知縣、新潟縣及東京都。

此外，日本流感疫情也處高點，林明誠說明，今年第8周定點門診平均病例數為34.54例，全國病例數逾13萬例，主要流行型別為B型，以琦玉縣及大分縣皆逾45例為多，且有包括東京都等29個都道縣超過警戒值。

還要注意感染性腸胃炎，林明誠表示，第8周感染性腸胃炎定醫平均報告8.02例，為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒；東京都第8周疫情上升，亦為近5年同期最高。

國內流感疫情部分，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，第8周（2月22日至28日）類流感門急診就診計9萬4085人次，較前1周上升59.4%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響；2月24日至3月2日新增10例流感併發重症病例；流行型別部分，第5至6周監測發現B型陽性件數均已高於A型H3N2。

林明誠表示，觀察國內類流感門急診就診人次較過年前一周下降，推估類流感就診人次將在近2周持平、之後緩降。國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）上周新增2例併發重症本土病例，疫情還在低點，不過因過去4年疫情高點多出現在5到7月，將持續關注疫情走向。

林明誠指出，國內腹瀉疫情仍在緩升，病原檢出多為諾羅病毒，提醒民眾留意。並針對日前公布的麻疹群聚案，在今天發布致醫界通函，提醒醫界注意麻疹疑似症狀。

疾管署指出，截至3月2日，本流感季公費流感疫苗接種約675.5萬人次。另本季COVID-19疫苗接種累計約166.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.3萬人次，公費COVID-19疫苗擴大提供全國滿6個月以上民眾接種措施延長至今年4月30日止，呼籲尚未接種本季新冠疫苗者，把握擴大接種期間踴躍接種。