春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

據知，3日因華南雲雨區東移，各地有短暫陣雨，西半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區風向條件有利於將焰劑上送至深厚雲層，水利署自今上午8時起，分別於天輪壩、湖山水庫、仁義潭水庫、曾文水庫、南化水庫、甲仙堰、阿公店水庫、月眉堰及六龜工作站等地，視天候條件陸續施放地面焰劑。

水利署南水分署觀測，截至下午3點，曾文水庫上游累積降雨42.4毫米，蓄水率40.21％，連同烏山頭水庫的有效蓄水量仍逾2.47億立方米；南化水庫上游累積降雨30.6毫米，有效蓄水量4189萬立方米，蓄水率49.15％。三大水庫總蓄水量約近2億8889萬立方米。

若對照上月24日三大水庫總計蓄水量約近3億2000萬立方公尺，已少掉逾3100萬立方米。據悉，除民生用水外，當前農業用水用水高峰也是主因。

水利署南水分署表示，目前供水正常，供水不受影響，但仍請民眾落實節約用水。