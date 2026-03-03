媽祖「神助攻」！台灣燈會會場午後放晴 瑪利歐世博台灣館人潮爆滿

迎接元宵月圓之夜，2026台灣燈會晚間在嘉義縣治特區璀璨登場。儘管氣象預報顯示降雨機率高達40%，一度讓外界為活動捏把冷汗，不過天公作美，午後雨勢停歇、天空放晴，為夜間開幕營造絕佳氛圍。

嘉義縣長翁章梁上午特地前往新港鄉奉天宮參加元宵遶境起駕儀式，向媽祖祈求晚間活動順利、雨勢暫歇。隨著午後雲層散去，會場天色轉亮，不少民眾說「媽祖真的聽到了」，讓燈會在涼爽天氣開燈。

夜幕尚未低垂，燈區周邊湧入大批遊客，主燈尚未點亮，人潮早已擠滿各大展館。其中最受矚目的，莫過於「瑪利歐星燦嘉年華」燈區。經典角色亮相吸睛，大小朋友爭相合影，展區外排起長長人龍，氣氛宛如大型電玩嘉年華。

另一人氣焦點是曾在日本大放異彩的大阪世博會台灣館。展館採線上預約制，但即便尚未開燈，入口處已聚集大批等候入場的民眾。該館於世博展出期間吸引上百萬人參觀，成為熱門場館之一，如今移師嘉義，不少未能赴日的觀眾直呼「圓夢了」，特地前來朝聖。

此外，限量瑪利歐「磚塊小提燈」也掀起兌換熱潮。民眾必須先走訪嘉義縣景點集章或住宿取得資格，或透過事前及現場抽籤方式兌換，而每日上午九點開放名額，往往瞬間額滿。許多遊客一早就卡位，只為將熱門提燈帶回家。

台灣燈會會場午後放晴，瑪利歐及世博台灣館人潮爆滿。記者魯永明／攝影

