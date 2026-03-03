快訊

腸病毒今年累計2例重症…感染D68型症狀有如感冒 家長容易忽略

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
疾管署今公布依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染腸病毒D68型及腸病毒型別檢驗中各1例，與2022年至2025年同期相當。記者翁唯真／攝影
疾管署今公布依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染腸病毒D68型及腸病毒型別檢驗中各1例，與2022年至2025年同期相當。記者翁唯真／攝影

疾管署今公布依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染腸病毒D68型及腸病毒型別檢驗中各1例，與2022年至2025年同期相當。疾管署發言人林明誠表示，目前還處在低點，預估開學後會升高，但事實上上周開始升高，預計清明節會開始上升、端午節達到高峰，之後反轉下降於暑假來到低點，仍提醒要勤洗手，如果有發燒、活動力下降等情況，務必盡快就醫。

疾管署說，國內腸病毒疫情處於低點，惟社區中仍具疫情傳播風險，第8周門急診就診計2743人次，較第7周春節期間1910人次上升43.6%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，尚須觀察開學後疫情變化；近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型，另持續有其他腸病毒型別如D68型於社區中活動；呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署提醒，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。

疾管署提醒，腸病毒全年皆可能發生，容易於校園、托育機構等人口密集場所或家庭中傳播，適逢各級學校開學，學童密切互動將增加傳播風險，相關教托育機構應加強幼童健康監測，落實手部衛生、環境清消與通風，並定期以500ppm含氯漂白水加強消毒幼童常接觸之桌面、玩具及門把等表面。

疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展快速。幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應密切觀察是否出現重症前兆，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，請儘速送大醫院治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

腸病毒 疾管署

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

衛福部發表「疫後新生」新書 衛福部長石崇良：期許部立醫院轉型創新

衛福部醫福會今正式發表專書「疫後新生-國家醫院的轉變與永續」，由醫福會統籌全國26家部立醫院共同編撰，完整記錄2020年至2023年間公醫體系於新冠疫情期間的第一線實務經驗，並首度系統性呈現部立醫院在AI智慧醫療、ESG永續經營及全人照護等面向的轉型藍圖。

春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

媽祖「神助攻」！台灣燈會會場午後放晴 瑪利歐世博台灣館人潮爆滿

迎接元宵月圓之夜，2026台灣燈會晚間在嘉義縣治特區璀璨登場。儘管氣象預報顯示降雨機率高達40%，一度讓外界為活動捏把冷汗，不過天公作美，午後雨勢停歇、天空放晴，為夜間開幕營造絕佳氛圍。

