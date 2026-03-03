腸病毒今年累計2例重症…感染D68型症狀有如感冒 家長容易忽略

疾管署今公布依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染腸病毒D68型及腸病毒型別檢驗中各1例，與2022年至2025年同期相當。疾管署發言人林明誠表示，目前還處在低點，預估開學後會升高，但事實上上周開始升高，預計清明節會開始上升、端午節達到高峰，之後反轉下降於暑假來到低點，仍提醒要勤洗手，如果有發燒、活動力下降等情況，務必盡快就醫。

疾管署說，國內腸病毒疫情處於低點，惟社區中仍具疫情傳播風險，第8周門急診就診計2743人次，較第7周春節期間1910人次上升43.6%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，尚須觀察開學後疫情變化；近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型，另持續有其他腸病毒型別如D68型於社區中活動；呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

疾管署提醒，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。

疾管署提醒，腸病毒全年皆可能發生，容易於校園、托育機構等人口密集場所或家庭中傳播，適逢各級學校開學，學童密切互動將增加傳播風險，相關教托育機構應加強幼童健康監測，落實手部衛生、環境清消與通風，並定期以500ppm含氯漂白水加強消毒幼童常接觸之桌面、玩具及門把等表面。

疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展快速。幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應密切觀察是否出現重症前兆，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，請儘速送大醫院治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。