少見！國中生感染腸病毒引發重症 疾管署提醒出現這幾症狀要注意

疾管署今公布新增2例腸病毒感染併發重症病例，為北部10多歲國中男學生及中部未滿5歲男童。男學生今年2月4日起陸續出現發燒、右手腳無力、肢體麻痛等症狀，2月5日至急診就醫後收住加護病房治療，住院期間出現手足口病及疱疹性咽峽炎症狀，經通報並檢驗後確認感染腸病毒，為今年首例腸病毒感染併發重症病例，經治療後已於2月13日出院，感染型別檢驗中。疾管署說明，為2024年出現13歲腸病毒後再出現重症案例。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染腸病毒D68型及腸病毒型別檢驗中各1例。

防疫醫師林詠青表示，第一例是在北部10多歲的男國中生，2月上旬有發燒、喉嚨痛症狀，不過後來發現手掌跟腳底有出現小水泡，而且單側肢體無力跟麻痛感覺，至醫院就醫於體檢出腸病毒，且確定是感染病毒併發重症，不過他目前腸病毒基因分析還在檢驗中，在住院治療後，約住院1周切順利在2月中旬症狀改善且順利康復出院。

林詠青說，在接觸調查同住接觸者中，其實也有其他人有感染腸病毒，及出現典型手足口病症狀，不排除這例是在家戶內交叉感染所造成。

而另外一例重症個案為最小重症狀況，林詠青說明，為中部未滿5歲男童，其於入院前，有上呼吸道症狀，且除發燒外後來又出現活動率下降、心跳加快、呼吸困難、血氧下降，還有嗜睡狀況，到醫院做腦部檢查，發現有腦水腫、腦炎跟脊髓炎的情形，後來他在檢體裡面檢出腸病毒，且分型是D68型，目前住院2周，且持續治療中。

林詠青說，了以往熟知腸病毒A71型很可能併發重症外，D68型為另外1個比較高風險併發重症的腸病毒分型。比較特別的是跟一般腸病毒的典型症狀，像是剛剛提到的第一例手足口病跟咽峽炎，在D68型就是比較不會有這些症狀，而是有一些上呼吸道感染，像是咳嗽、流鼻水發燒症狀表現，所以一開始初始症狀可能比較難以讓個案或是家屬確定是腸病毒感染。

林詠青表示，如果有一些併發重症的徵兆，例如像心跳加快、呼吸急促、持續嘔吐、嗜睡意識不清等這些症狀，就表示病況有惡化的情形，如果發現小朋友有這樣的狀況的話，一定還是要盡早帶到大醫院就醫，才可以早期的做正確的診斷和適當的處置。