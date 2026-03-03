新竹監獄牙籤花燈奪2026燈王 矯正機關蟬聯17年全國首獎

法務部長鄭銘謙今天視察2026台灣燈會矯正機關作品，對新竹監獄以「童話」牙籤花燈奪得全國燈王也是矯正機關17連霸表示高度肯定。鄭銘謙表示，今年以「光耀台灣、點亮嘉義」為主題，展現受刑人精湛工藝，每座花燈璀璨光影象徵矯正機關溫暖有感的柔性教化環境，以及收容人回望光明的眼神。

矯正署配合法務部柔性司法政策，長期推動藝文教化，使收容人在製作花燈過程中磨練復歸社會的毅力。今年共有77件鐵窗牌花燈參賽，除了「燈王」達成17連霸，另有特優5座、優等8座、甲等9座及佳作18座，共計41件獲獎，獲獎率達53%。鄭銘謙說，希望透過花燈製作過程達到鼓勵與祝福，並以此光啟受刑人的新生。

嘉義縣政府與矯正署在本次燈會密切合作，將作品與地方主題契合。縣長翁章梁表示，競賽燈區由學生與矯正機關人員發揮巧思共同手工製作，近期在網路上引起熱烈討論。翁章梁分享，有母親帶著小孩前往，孩子被各式精緻花燈吸引到流連忘返，怎麼拉都拉不走。

鄭銘謙指出，這些作品與全國人民分享，除了介紹學習成果，更象徵受刑人重返社會的希望與決心。他期盼社會各界以更多理解與包容接納更生人，讓復歸之路不再孤單。

2026台灣燈會於3月3日至15日展開，嘉義縣府展區的花燈競賽區呈現多樣誠意十足的創作。翁章梁邀請民眾親自到場欣賞並與好友分享精采照片，共同見證收容人的蛻變。

矯正機關花燈蟬連17年燈王，法務部長鄭銘謙、嘉義縣長翁章梁等人出席發表會。記者李宗祐／攝影

矯正機關花燈蟬連17年燈王，法務部長鄭銘謙、嘉義縣長翁章梁出席發表會並點燈祝福。記者李宗祐／攝影

新竹監獄牙籤花燈奪2026燈王，法務部長鄭銘謙（右一）、嘉義縣長翁章梁（左一）出席發表會。記者李宗祐／攝影