快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

違規在商港區域飛無人機 最高可罰150萬元

聯合報／ 記者甘芝萁/台北報導
商港無人機飛航活動申請管理新規定2月起施行，航港局提醒使用者注意遵守以免受罰。圖／航港局提供
商港無人機飛航活動申請管理新規定2月起施行，航港局提醒使用者注意遵守以免受罰。圖／航港局提供

為強化國家關鍵基礎設施安全並維護商港區域作業秩序，交通部航港局表示，未經許可擅自在商港區域內從事遙控無人機飛航活動，或雖經許可但違反相關規定者，將依商港法處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，情節重大者並得沒入遙控無人機。

行政院核定商港法第36條之1及第65條之1自115年2月1日起施行，配合此一法規施行，交通部及交通部航港局分別發布於同日施行「商港區域特定範圍內遙控無人機飛航活動申請及管理辦法」及公告「商港區域特定範圍」。

航港局說，新規定施行後，商港區域特定範圍僅限政府機關（構）、學校或法人得申請遙控無人機飛航活動，並應於飛航活動7日前，檢具相關申請文件，國際商港、布袋港及澎湖港向台灣港務公司提出申請，金門港或馬祖港則向金門縣政府或連江縣政府提出申請，經上述單位審查許可後始得從事飛航活動。

從事飛航活動時，並應遵守相關操作規定及限制，如操作人應受酒精、精神作用物質限制，不得有危害任何生命及財產之行為；於操作無人機時，禁止競速、投擲或噴灑物件，並應保持避讓警覺及遠離阻擋視線物體30公尺以上，確保不影響港區現場作業安全。

航港局提醒，於商港區域內從事遙控無人機飛航活動，除應依「商港法」及「商港區域特定範圍內遙控無人機飛航活動申請及管理辦法」規定辦理外，並應遵守「民用航空法」及「遙控無人機管理規則」，避免因違反相關規定而受罰。

航港局 交通部 基礎設施

延伸閱讀

易遊網全力協助受影響旅客處理退改票務事宜

受中東衝突波擊…海空運保險、兵險費率恐大幅上揚 旅平險理賠界線一次看

苗栗銅鑼草莓園20隻鳥被無差別網殺 保育類領角鴞難逃慘死

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

衛福部發表「疫後新生」新書 衛福部長石崇良：期許部立醫院轉型創新

衛福部醫福會今正式發表專書「疫後新生-國家醫院的轉變與永續」，由醫福會統籌全國26家部立醫院共同編撰，完整記錄2020年至2023年間公醫體系於新冠疫情期間的第一線實務經驗，並首度系統性呈現部立醫院在AI智慧醫療、ESG永續經營及全人照護等面向的轉型藍圖。

春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

媽祖「神助攻」！台灣燈會會場午後放晴 瑪利歐世博台灣館人潮爆滿

迎接元宵月圓之夜，2026台灣燈會晚間在嘉義縣治特區璀璨登場。儘管氣象預報顯示降雨機率高達40%，一度讓外界為活動捏把冷汗，不過天公作美，午後雨勢停歇、天空放晴，為夜間開幕營造絕佳氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。