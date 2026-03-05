《燕雲十六聲》邀巨星降臨高雄巨蛋，3月6日帶來「河西」巨量更新

由網易遊戲旗下 Everstone Studio 打造、龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作 RPG《燕雲十六聲》，將於3月6日推出首個大型資料片「河西」。官方日前釋出改版預告圖後，畫面中暗示巨星降臨與場館意象的設計隨即在玩家社群掀起討論，不少網友紛紛猜測合作人選與活動形式，相關話題在論壇與社群平台持續延燒。隨著討論熱度升溫，官方也正式宣布，除全面免費更新外，還將邀請高人氣國際巨星前進高雄巨蛋舉辦聯合演出活動，並同步釋出多項遊戲福利，為改版揭開序幕。

官方指出，本次改版期間將提供超過百抽福利，包括30抽以上「裊裊之音」、90抽以上「繞梁之音」等獎勵，讓玩家在體驗免費且巨量的更新內容之餘，也能將豐富好禮一次帶回。

將邀請高人氣國際巨星，降臨高雄巨蛋。 圖／《燕雲十六聲》提供

《燕雲十六聲》自上線以來主打高自由度武俠世界與沉浸式敘事，此次「河西」資料片為遊戲首波大型內容擴充，預計於2026年3月至5月分三階段推出，包括第一章「玉門關」、第二章「涼州」、第三章「秦川」，內容橫跨沙漠、冰原與草原地貌。

官方表示，整體資料片將新增3張大型地圖、近20個子區域、11名特色Boss，以及數十項支線任務，並導入全新武學流派與玩法機制，擴展江湖版圖。

首章「玉門關」登場 沙漠奇術解謎成亮點

3月6日率先上線的「玉門關」篇章，將帶來全新沙漠地圖與劇情發展，並新增兩項奇術能力，包括可倒轉時空、重現廢墟原貌的「乾坤倒轉」，以及高速滑行於沙海之上的「化鯉逐沙」，強化探索與解謎體驗。

此外，限時玩法「沙盤爭奪戰」、「鏖戰群英」也將同步開放，提升玩家對戰與策略操作層次。

內容超豐富的河西改版。 圖／《燕雲十六聲》提供

全新Boss現身 郭昕鎮守白頭城

在角色挑戰方面，本次更新將推出全新鎮守Boss「郭昕」。據設定，白頭城位於玉門關與涼州之間，昔為東西交通樞紐。故事中，作為「安西最後守護者」的郭昕將以最終Boss姿態登場，帶出塵封於邊關歲月的歷史祕辛。

另有野外Boss「迷驛舟」潛伏沙海，採隨機遊走機制。玩家需在風沙環境中掌握時機，因應遠近距離攻勢挑戰強敵。

全新Boss上線。 圖／《燕雲十六聲》提供

新增武學流派 百抽福利同步釋出

武學方面，河西版本新增「破竹塵」流派，細分為傘系武學「醉夢遊春」與繩鏢武學「粟子行雲」，前者強調靈動連擊，後者主打範圍壓制與持續輸出，提供更多戰鬥搭配選擇。

全新武學流派。 圖／《燕雲十六聲》提供

多平台免費下載 支援跨平台互通

《燕雲十六聲》已於2025年11月15日登陸PC（Steam、Epic Games Store、Windows）及PlayStation 5平台，手機雙平台則於2025年12月12日已全面開放下載，並支援跨平台互通與免費遊玩。

官方表示，後續將透過Facebook、Discord與YouTube等社群平台公布更多活動與巨星演出相關細節。

河西版本持續帶來超豐富福利。 圖／《燕雲十六聲》提供

《燕雲十六聲》於 2025 年 11 月 15 日免費登陸PC（Steam/Epic/Windows）與PlayStation 5平台，手機雙平台於 2025 年 12 月 12 日全面開放下載。

