公路永續新面貌！台20線南橫公路、台9甲線新烏公路獲第13屆台灣景觀大獎

交通部公路局參加中華民國景觀學會「第13屆台灣景觀大獎」評比競賽，分別以「嵵榯之森-用時間堆砌的森林之路(台20線臨105便道18K~25K路段)」、「綠映源鄉-台9甲線(8K+200~17K)公路景觀及生態棲地營造」皆榮獲「綠色基礎設施類-優質獎(Award of Excellence)」。

台20線南橫公路是聯繫台灣南部東西向的重要交通要道，獲獎路段「台20線臨105便道18K+000~25K+000」位於高雄市桃源區梅山口至天池，景觀改善以安全建設及自然生態平衡為核心，致力與相關單位溝通合作，並運用「時間管理-入山管制」、「環境紀念及人文展現-活用隙地、現地材料、藝術裝置、人文故事、QRcode解說」來呈現以時間堆砌的森林之路。

沿途可見以砌石工法堆疊的現地石板，傳承著布農族原住民的文化價值；另以入山管制手法，使山林與動、植物之間均獲得休養生息的時間，讓生態環境永續共好。

至於台9甲線是聯絡新店-烏來的唯一道路，也是通往翡翠水庫、烏來老街、桶后林道等景點的必經之路。南勢溪孕育了周遭的自然環境，獨特的地理條件使此地終年水氣充足，展現出山川相依、水陸交織的生命力，也乘載著歷代泰雅族原住民文化的深厚底蘊。

公路局表示，本路段歷經災後復建，營造出蒔光綠廊及蝶舞花徑，可見成果如：舊路護欄遺跡保存；小苗扎根生態復育；違章排除、設施整合、電桿下地、管線移除；改善雜亂水岸景觀；建置無障礙步行空間，提升人本安全環境；利用綠地的自然吸收能力，有效收納地表逕流；跨機關合作使資源整合，讓人與生物共享和平療癒的角落，共築公路永續新面貌。

台20線臨105便道22.2K陳武雄段長紀念之庭。圖／公路局提供