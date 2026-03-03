竹市火車站零菸害開跑 公車候車亭全面禁菸月底上路

為提供市民更清新、安全的乘車體驗，新竹市政府與台鐵合作，於新竹火車站畫設清楚的禁菸範圍、設置合法吸菸區及明確標示，讓民眾一目了然，兼顧吸菸者與非吸菸者之權益。衛生局於今在火車站人行徒步區辦理「火車站零菸害快閃活動」，邀請市民參與並完成活動任務兌換精美好禮。

市長高虹安表示，火車站周邊為人潮密集、流動快速的公共空間，因此維持無菸環境極為重要。為兼顧公共健康與實際需求，火車站周邊已清楚畫設禁菸範圍，並於禁菸區外設置定點吸菸區，透過「分流管理」方式，讓不吸菸者免於二手菸暴露，也讓吸菸者能清楚遵循規範。

另外，高虹安指出，為營造無菸乘車環境，強化公共場所無菸空間，於去年公告竹市72座公車候車亭，自今年3月30日起為全面禁菸場所，公車候車亭屋簷垂直投影之面積為全面禁菸場域，違者將依菸害防制法第40條第2項規定處最高1萬元罰鍰，今年也將全面針對竹市所有公車候車亭公告為全面禁菸場所。

衛生局長陳厚全表示，依據衛生福利部國民健康署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，竹市室外公共場所二手菸暴露率在2024年為57.3%（全國平均為48.9%），高於全國平均值。為保障非吸菸者的健康，擴大禁菸場所，盼市民能共同配合支持公車候車亭全面禁菸政策，遵守火車站周邊禁菸規定，共同響應無菸環境措施。

衛生局表示，為讓更多市民知曉火車站禁菸範圍，今日開始於火車站前人行徒步區辦理「火車站零菸害」活動，民眾只要完成活動任務即可兌換精美禮物，除此之外還有兒童事故傷害、助你好孕、代謝症候群等宣導攤位，呼籲民眾一同共襄盛舉。活動自即日起至3月9日止，相關活動訊息可至衛生局官方網站(https://reurl.cc/ZlNqgp)查詢。