竹市火車站零菸害開跑 公車候車亭全面禁菸月底上路

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府與台鐵合作，於新竹火車站畫設清楚的禁菸範圍、設置合法吸菸區及明確標示。圖／新竹市府提供
為提供市民更清新、安全的乘車體驗，新竹市政府與台鐵合作，於新竹火車站畫設清楚的禁菸範圍、設置合法吸菸區及明確標示，讓民眾一目了然，兼顧吸菸者與非吸菸者之權益。衛生局於今在火車站人行徒步區辦理「火車站零菸害快閃活動」，邀請市民參與並完成活動任務兌換精美好禮。

市長高虹安表示，火車站周邊為人潮密集、流動快速的公共空間，因此維持無菸環境極為重要。為兼顧公共健康與實際需求，火車站周邊已清楚畫設禁菸範圍，並於禁菸區外設置定點吸菸區，透過「分流管理」方式，讓不吸菸者免於二手菸暴露，也讓吸菸者能清楚遵循規範。

另外，高虹安指出，為營造無菸乘車環境，強化公共場所無菸空間，於去年公告竹市72座公車候車亭，自今年3月30日起為全面禁菸場所，公車候車亭屋簷垂直投影之面積為全面禁菸場域，違者將依菸害防制法第40條第2項規定處最高1萬元罰鍰，今年也將全面針對竹市所有公車候車亭公告為全面禁菸場所。

衛生局長陳厚全表示，依據衛生福利部國民健康署「國人吸菸行為調查」統計資料顯示，竹市室外公共場所二手菸暴露率在2024年為57.3%（全國平均為48.9%），高於全國平均值。為保障非吸菸者的健康，擴大禁菸場所，盼市民能共同配合支持公車候車亭全面禁菸政策，遵守火車站周邊禁菸規定，共同響應無菸環境措施。

衛生局表示，為讓更多市民知曉火車站禁菸範圍，今日開始於火車站前人行徒步區辦理「火車站零菸害」活動，民眾只要完成活動任務即可兌換精美禮物，除此之外還有兒童事故傷害、助你好孕、代謝症候群等宣導攤位，呼籲民眾一同共襄盛舉。活動自即日起至3月9日止，相關活動訊息可至衛生局官方網站(https://reurl.cc/ZlNqgp)查詢。

禁菸 衛生局 高虹安

相關新聞

網購名餅驚見「10元塑膠膜」 宜蘭烘焙名店遭衛生局稽查下架同產品

宜蘭某烘焙名店傳出食安疑慮！家住高雄李先生過年前花3000多元，網購該店知名的乳酪餅與蛋糕捲分送親友，…

醫師、護理師偷拍患者引發譁然 衛福部長石崇良：此風不可長 盡速處分

近期，知名大型婦產科醫院羅姓男醫師不但私藏兒少性影像，甚至利用醫師身分，偷拍幼童病患照片，另台北市立聯合醫院仁愛院區廖姓護理師，也長期在加護病房偷拍重症患者及同事，PO上IG並發布羞辱內容，辱罵病患、家屬及新進同事，甚至穿制服宣傳減肥產品，引發各界譁然。對於醫護人員偷拍事件頻傳，衛福部長石崇良說，「此風不可長」，目前已要求相關業務單位盡速從嚴處分。

康軒文教集團跨域打造長租型樂齡宅 規畫171戶預計2028年營運

辦學超過30年的康軒文教集團，今日於新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，新竹市長高虹安親自出席，與產官學界見證新竹養生住宅發展的重要里程碑。康軒文教集團投入樂齡產業，預計打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計將於2028年營運。

衛福部發表「疫後新生」新書 衛福部長石崇良：期許部立醫院轉型創新

衛福部醫福會今正式發表專書「疫後新生-國家醫院的轉變與永續」，由醫福會統籌全國26家部立醫院共同編撰，完整記錄2020年至2023年間公醫體系於新冠疫情期間的第一線實務經驗，並首度系統性呈現部立醫院在AI智慧醫療、ESG永續經營及全人照護等面向的轉型藍圖。

春雨來了！曾文及南化水庫降下今年最大降雨量 南台灣旱象有解

南台灣旱象日益嚴重，不少人對水情憂心忡忡，這波春雨加上人工增雨條件成熟，總算傳出喜訊；其中曾文水庫、烏山頭水庫截至下午3時分別降下逾40、30毫米雨量，分別進帳400萬、40萬立方米，均創下今年來新高。

媽祖「神助攻」！台灣燈會會場午後放晴 瑪利歐世博台灣館人潮爆滿

迎接元宵月圓之夜，2026台灣燈會晚間在嘉義縣治特區璀璨登場。儘管氣象預報顯示降雨機率高達40%，一度讓外界為活動捏把冷汗，不過天公作美，午後雨勢停歇、天空放晴，為夜間開幕營造絕佳氛圍。

