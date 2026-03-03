快訊

故宮南院展地緣政治 美、伊開戰讓策展人「親身體驗」影響

中央社／ 嘉義縣3日電

故宮南院地緣政治的國際萬象-十四至十九世紀的東亞世界」展今天開幕，馬關條約正本亮相；策展人鄭淑方日前至倫敦出差遇到美伊開戰差點回不了台灣，直接體驗地緣政治的影響。

故宮南院地緣政治展今天開幕，故宮博物院院長蕭宗煌、中研院院士杜正勝、韓國仁川廣域市立博物館館長金泰翼、高麗大學博物館館長宋浣範、日本大阪市立歷史博物館館長大澤研一、九州國立博物館館長富田淳等人出席，見證國際博物館合作研究成果。

策展人故宮書畫文獻處助理研究員鄭淑方介紹展覽內容時說，2月26日至28日她人在英國倫敦，預定昨天飛回台灣，因美以伊爆發戰爭，杜拜機場關閉，原訂的機票取消，經多方努力找到回台的機票，改飛美國經30幾個小時的航程今天清晨5時才回到台灣，深切感受到地緣政治衝突的影響。

鄭淑方說，本展覽題目看似學術性濃厚，實則貼近當代生活，東亞國際間的外交互動，應可在本特展中獲得解答。展覽分「中國的職貢傳統與圖像」、「十四至十九世紀的東亞世界」、「以中國為中心的職貢體制」、「以日本為中心的新興挑戰」及「職貢體制的終結：甲午戰爭與馬關條約」5大架構。

其中「職貢體制的終結」單元以外交部借展的「馬關條約」正本為壓軸，不僅代表一場戰爭的終結，更標誌著19世紀末東亞職貢體制的終結與國際秩序的重整。這份條約的影響力在當下，依然擾動著東亞地緣政治的發展。

蕭宗煌接受媒體聯訪表示，本展是英國國家學術研究院（British Academy）支持的研究計畫，經過3年籌備，除展出故宮典藏外，又特別向大英博物館、仁川廣域市立博物館、高麗大學博物館、九州國立博物館、大阪歷史博物館及外交部、國立台灣博物館等國內外博物館借展珍貴文物，共計展出85組99件。

蕭宗煌說，此展牽涉到國際地緣政治，在3年前開始籌備時，也沒想到全世界會有這麼多的狀況，甚至策展人也受影響。過去台北故宮博物院都是中國、中華文化為主體的敘述方式，故宮南院定位亞洲博物館，所以改變敘述方式從亞洲整體的觀點，來看亞洲的地緣政治變化。

故宮南院表示，地緣政治展即日起展至5月10日，目前正逢2026年台灣燈會在故宮南院南側舉辦，燈會期間南院天天開館，今天起至3月15日下午3時後免費參觀。蕭宗煌強調，民眾在看花燈前，可先來看展。

