腸病毒今年首2例重症 不滿5歲童、國中生住進加護

中央社／ 台北3日電

衛福部疾管署今天公布國內新增今年首2例腸病毒重症，其中有不滿5歲童染D68型併發腦脊髓炎已住加護病房2周；另少見有國中生染腸病毒呼吸困難、血氧下降，一度住加護。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情周報表示，今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，與2022年至2025年同期介於0至2例相當。國內2月22日至2月28日門急診就診計2743人次，較上周春節期間，1910人次上升43.6%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響。

流行型別部分，郭宏偉說明，近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型，另持續有其他腸病毒型別如D68型於社區中活動。

疾管署發言人林明誠指出，雖然上周就診人次未較農曆過年前多，但往年腸病毒多在清明連假開始快速上升、到端午節達最高後才下降，因此提醒民眾注意。

年紀較小重症個案，林詠青說，為中部未滿5歲男童，發展遲緩病史，住院前1周有上呼吸道症狀，2月中也出現發燒嘔吐，診所就醫診斷為腸胃炎，但兩天後又出現活動力下降、腹痛腹脹，急診就醫發現併發重症徵兆，包含心跳過快、呼吸困難、血氧下降、嗜睡等，檢查發現腦水腫、腦脊髓炎。

林詠青指出，個案檢出D68型腸病毒，目前已住院2周，仍需要使用氧氣，因此還在加護病房治療中。接觸者部分，個案所就讀幼兒園有流感個案，但沒有人染腸病毒，感染源待釐清，推測因社區仍有零星D68輕症，可能在社區造成傳播。

另名重症個案，防疫醫師林詠青說，其中有較少見的國中生，為北部10多歲男性，有氣喘病史，2月上旬發燒喉嚨痛至診所就醫，隔天手腳又出現水泡，且有單側麻痛，至急診檢查發現有典型腸病毒症狀，包括手足口病、疱疹性咽峽炎。

林詠青指出，因為個案有麻痛等神經學症狀，且檢體驗出腸病毒，研判為腸病毒併發重症；治療後已於2月中旬康復出院，住院時間約1周，後續追蹤已經沒有手腳無力麻痛。疫調發現個案同住接觸者在1月底2月初也有手足口病症狀，診所就醫也確診腸病毒，不排除為家戶內傳播。

林詠青提醒，腸病毒D68型併發重症的風險僅次於71型，且初期症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較不同，提醒如兒童有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應儘速送大醫院治療。

